Công an Nghệ An triệu tập cô gái livestream 'vỡ đập anh em ơi'

Ngày 28-7, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) chủ trì phối hợp công an các xã trên địa bàn Nghệ An triệu tập nhiều người liên quan đến đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật về vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ.

Công an làm việc với chị PHS.

Cụ thể, lực lượng công an đã triệu tập chị PHS (trú xã Đô Lương, Nghệ An)-chủ Facebook Phan Hà Sen. Chiều 27-8, chị S lên Facebook viết dòng trạng thái “vỡ đập anh em ơi” và livestream nói vỡ đập dân chạy không kịp mang quần áo.

Người này nói lớn “vỡ thủy điện rồi, chạy đi, dân bỏ chạy toán loạn rồi, chạy đi anh ơi…”. Chị S bán hàng online có nhiều người theo dõi trên Facebook, với việc livestream làm nhiều người dân ở hạ lưu thủy điện hoang mang và bỏ chạy lên núi cao.

Cùng với đó, công an cũng đã triệu tập anh TMH (trú xã Đô Lương)-chủ tài khoản Facebook Hoàng O. Anh H đã lên mạng xã hội đăng thông tin: “Thông báo. Hiện tại đang vỡ đập ở Bản Ang. Các xe thiện nguyện chú ý quay đầu”. Việc tung tin làm người dân và một số người đang đi trao từ thiện cho người dân ở miền núi Nghệ An phải quay đầu xe và chạy lên núi cao.

Công an cũng triệu tập chị LTT (trú xã Văn Hiến, Nghệ An) và đã đăng tải: “Theo thông báo: Vỡ đập thủy điện ở Tương Dương, mọi người chú ý”.

Trước đó, đêm 27-7, Công an xã Tương Dương đã triệu tập chủ tài khoản LTS (trú xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An). Anh S nghe tin vỡ đập thủy điện rồi lên trang cá nhân đăng vỡ đập.

Công an triệu tập, làm việc với chị LTT.

Như PLO đã đưa tin, chiều 27-7, xuất hiện tin đồn thất thiệt vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến hàng ngàn người dân và các nhà thiện nguyện đang đi trao quà và giúp dân cũng hoang mang, lo sợ bỏ chạy lên núi cao.

Nhiều trẻ em, cụ già cũng được bồng, cõng chạy lên nơi cao, lên núi. Ngay sau đó, công an, chính quyền và Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ khẳng định đó là tin đồn thất thiệt. Đập thủy điện Bản Vẽ an toàn. Người dân đã trở về nhà.

Đoàn viên thanh niên giúp người dân ở xã Tương Dương (Nghệ An) dọn bùn, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì phối hợp công an các xã trên địa bàn tiến hành rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận” theo điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).