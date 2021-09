9 con hổ ở Nghệ An còn sống sau vụ giải cứu hiện ra sao?

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 19:00 PM (GMT+7)

Công an Nghệ An đã chính thức bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh này 9 con hổ còn sống sau vụ giải cứu 17 cá thể hổ bị nuôi nhốt trái phép trên địa bàn xã Đô Thành (huyện Yên Thành) để quản lý và xử lý theo quy định.

Ngày 25/9, ông Phạm Đức Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, Công an đã tạm giao 9 cá thể hổ đang sống theo chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An và theo các điều luật. Ngành kiểm lâm sẽ chủ trì, phối hợp với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân và báo cáo UBND tỉnh Nghệ An chờ hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật.

“Sau khi được bàn giao, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và xác nhận 9 con hổ này rất khỏe mạnh”, ông Thành thông tin.

Những con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân được công an phát hiện, thu giữ

9 con hổ còn sống được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An)

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất và phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Tại đây, Công an phát hiện tổng cộng 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Bị can Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ Đông Dương trong tầng hầm của nhà riêng.

Riêng vụ nuôi nhốt 3 con hổ trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) đang được Công an huyện Yên Thành thụ lý điều tra.

