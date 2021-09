Thủ tướng: Cố gắng đến 30-9 nới lỏng giãn cách để khôi phục phát triển kinh tế-xã hội

Dịch bệnh từng bước được kiểm soát Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, tại nước ta, trong 14 ngày qua ghi nhận 152.215 trường hợp mắc Covid-19 mới (87.214 ca cộng đồng); tuần qua ghi nhận 72.236 ca mắc, giảm 9,7% so với tuần trước đó. Trong đợt dịch thứ 4, đến ngày 24-9-2021, cả nước đã ghi nhận khoảng 734.000 ca mắc, 503.000 người đã khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 69%); có 16/62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới , 5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát , có 1 tỉnh chưa ghi nhận ca mắc nào (Cao Bằng). Số tử vong trong tuần giảm 12,1% so với tuần trước đó; riêng TP HCM giảm 10,5%, Bình Dương giảm 12,6%, Đồng Nai giảm 15,4%, Long An giảm 15,8%. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát; số ca mắc trong 7 ngày gần đây giảm 9,8% so với 7 ngày trước (trong đó có Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Long An). Trong tuần, ghi nhận 40.577 ca mắc trong cộng đồng (chiếm 56,2% tổng số ca mắc), giảm 11,7% so với tuần trước. Các địa phương khác tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn đang được kiểm soát.