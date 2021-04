Tin tức 24h qua: Ôtô đâm điên cuồng vào hàng loạt xe máy và một xe tải, 7 người thương vong

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 20:00 PM (GMT+7)

Ôtô đâm điên cuồng vào hàng loạt xe máy và một xe tải, 7 người thương vong; Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại 106 triệu đồng xây nhà cho người nghèo... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ôtô đâm điên cuồng vào hàng loạt xe máy và một xe tải, 7 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 19h30 ngày 9/4, vào thời điểm này ôtô BKS 92A- 183.25 khi chạy qua xã Đại An (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thì tông liên tiếp vào nhiều đi xe máy.

Hậu quả, 2 người chết, 5 người bị thương. Tại hiện trường, ôtô lao lên vỉa hè, nhiều xe máy nằm trên đường, 1 xe mắc kẹt dưới gầm xe ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn

Người lái chiếc ôtô gây ra vụ tai nạn là Châu Văn Ánh (SN 1975; ngụ thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) đã đến công an tự thú. Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn 0,33 mg/ 1 lít khí thở, chứng tỏ người này đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe. Công an đang tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra.

Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại 106 triệu đồng xây nhà cho người nghèo

Sáng 10/4, trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng bức thư cho rằng huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và TP Châu Đốc chậm thông tin về quá trình xây nhà cho người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại số tiền 106 triệu đồng đã chuyển trước đó.

Sáng 10/4, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, cho biết cảm thấy hết sức bất ngờ trước sự việc trên.

Bà Huệ khẳng định từ khi tiếp nhận tiền đến nay, chưa hề nhận được tin nhắn, cuộc gọi nào từ ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu thông tin về tình hình xây nhà ở cho người nghèo. Bản thân bà không kết bạn Facebook với ông Đoàn Ngọc Hải nên không nắm được thông tin cũng như lời nhắc nhở của ông. Nếu biết thì huyện đã sớm báo cáo lại tình hình cho ông Hải và mọi người được rõ.

Hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải bên người nghèo

Bà Huệ đã nhắn tin giải thích cho ông Hải được biết. Bà Huệ cũng gửi lời xin lỗi vì thực tế ít nhiều có sự sơ suất, gây ra hiểu lầm không đáng có. Bà Huệ mong ông Hải xem xét lại sự việc một cách thấu đáo để người dân nghèo trên địa bàn huyện Nam Trà My không bị mất số tiền 106 triệu đồng. Trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải nhất quyết muốn lấy lại số tiền đó thì huyện sẽ chuyển lại.

Cũng trong ngày 10/4, ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, số tiền ông Hải ủng hộ đã được đưa quỹ chung do Ủy ban MTTQ TP quản lý. Do năm 2019 đến nay không có hộ nghèo, mà chỉ có số ít hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Đến năm 2020, TP Châu Đốc tiếp tục giảm thêm 202 hộ cận nghèo.

Câu like bằng cách tung tin làm CCCD gắn chip số tứ quý ‘giá chỉ 50 triệu đồng'

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một tài khoản đăng tải bài viết với nội dung nhận làm (CCCD) số đẹp với giá 40-50 triệu đồng.

Cụ thể, bài viết có nội dung nhận làm CCCD 4 số cuối cùng giống nhau (tứ quý) với giá khoảng 50 triệu đồng, 3 số cuối giống nhau (tam hoa) và số tiến (ví dụ 1234, 5678, 6789....) với giá khoảng 40 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định chủ tài khoản Facebook trên là Trần Văn S. (29 tuổi, trú tại TP Bắc Giang).

S khai nhận, thấy vấn đề liên quan tới CCCD đang được mọi người quan tâm nên S. sao chép nội dung “nhận làm CCCD số đẹp” trên mạng rồi đăng lại trên trang cá nhân của mình. Mục đích việc làm này nhằm câu like để bán hàng online.

S. cũng thừa nhận bản thân không có khả năng làm được CCCD số đẹp, những thông tin đã đăng tải là sai sự thật, đồng thời đã gỡ bỏ nội dung đăng tải sai sự thật trên. S bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Chuyên gia lý giải vì sao "rét nàng Bân" ít xuất hiện ở miền Bắc

“Rét nàng Bân” là đợt rét cuối cùng của mùa đông xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều ý kiến cho rằng, tháng 3 âm lịch đã không còn “rét nàng Bân” khi các đợt không khí lạnh tràn về không đủ gây rét. Vậy có hay không chuyện miền Bắc mất “rét nàng Bân”?

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho rằng, rét nàng Bân thường rơi vào thời đoạn cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 dương lịch hằng năm. Tuy nhiên, không phải năm nào cũng xảy ra thời tiết trời rét trong giai đoạn này. Theo thống kê, trung bình cứ 10 năm thì có khoảng 3 lần xảy ra “rét nàng Bân”.

Trung bình cứ 10 năm thì 3 năm miền Bắc xảy ra “rét nàng Bân”. Ảnh minh hoạ

Như vậy cũng chưa thể khẳng định miền Bắc đã mất “rét nàng Bân” hay không còn rét vào các tháng 3-4 dương lịch.

Do biến đổi khí hậu, nền nhiệt chung trên toàn cầu có xu hướng tăng và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Vì vậy, các đợt rét cũng có xu hướng giảm đi và “rét nàng Bân” cũng ít xuất hiện hơn.

