Tin tức 24h qua: Ông Đỗ Hữu Ca khai lý do nhận 35 tỉ đồng

Ông Đỗ Hữu Ca khai lý do nhận 35 tỉ đồng

Chiều 10/4, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.

Trả lời HĐXX về mục đích nhận số tiền 35 tỉ đồng, bị cáo Đỗ Hữu Ca khẳng định không hề nói với bị cáo Ngọc Anh (vợ của Trương Xuân Đước) phải cầm tiền đến để chạy tội.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca trả lời tại phiên toà.

"Ngọc Anh đến nhà tôi rất nhiều lần, kêu khóc rất nhiều, nói đi nói lại là anh cứu em. Tôi coi Đước như em trai của mình, rất lo cho Đước, cố gắng lo cho Đước. Tuy nhiên, tôi quan điểm cứu Đước nhưng phải theo đúng quy định pháp luật. Đã lấy tiền của nhà nước là phải bồi hoàn thiệt hại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật” - Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng nói."

Bị cáo Ca nói rất mong gặp mà không gặp được Đước, không liên lạc được, muốn gặp trực tiếp Đước để làm rõ sự việc để còn nghiên cứu cách cứu Đước.

Về số tiền 35 tỉ đồng, bị cáo Ca khẳng định đã nói với Ngọc Anh rất kỹ, nói về số tiền khắc phục hậu quả chứ không hề nói với Ngọc Anh về việc mang tiền đi chạy tội, đồng thời nói rằng không hề bảo Ngọc Anh mang tiền đến nhà.

Về những lần Ngọc Anh mang tiền đến, bị cáo Ca khai rằng rất bất ngờ vì Ngọc Anh mang đến nhà số tiền rất lớn. Cựu Giám đốc Công an nói cách chuyển tiền của Ngọc Anh không có địa chỉ đến, không có sổ sách, không nói rõ tiền này tiền gì, không nói rõ số tiền bao nhiêu.

Cựu Giám đốc Công an cho rằng đến cuối cùng, cái sai của mình là chủ quan, nghĩ rằng đây là tiền khắc phục hậu quả nên không hỏi rõ đây là tiền gì.

Mục đích của người phụ nữ dụ 2 bé tại phố đi bộ Nguyễn Huệ về chung cư

Ngày 10/4, Công an quận 1 (TP HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Theo đó, căn hộ ở chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) được một người nước ngoài thuê trong ngắn hạn.

Công an làm việc với Phạm Huỳnh Nhật Vi.

Mục đích để Vi dùng điện thoại ghi lại những cảnh nhạy cảm của các nạn nhân rồi chuyển ra nước ngoài.

Trước đó, tối 3/4, Vi đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và tiếp cận hai bé gái NKTM (7 tuổi) và cháu LHTL (3 tuổi) khi hai bé này đang bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố.

Sau đó, Vi dùng tiền, bánh kẹo dẫn dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 8… Từ quận 8, Vi bắt taxi công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ này.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhận thêm nhiệm vụ mới

Ngày 10/4, Văn phòng Quốc hội thông tin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đại biểu Quốc hội khóa XV, làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, ngày 8/4.

Nhiều cơ quan đồng tình nghỉ 5 ngày lễ 30/4 - 1/5

Sáng 10/4, ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ, TB&XH) cho biết, cơ quan này đã nhận được nhiều ý kiến của các bộ, ngành về đề xuất nghỉ lễ dịp 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày.

Cụ thể, đã có 9/15 cơ quan, bộ, ngành được xin ý kiến đã có phản hồi, bao gồm: Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tất cả những cơ quan, bộ, ngành trên đều đồng ý với đề xuất của Bộ LĐ, TB&XH.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục lấy ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành còn lại và tổng hợp để trình lên Thủ tướng xem xét, quyết định. Dự kiến, 1-2 ngày nữa sẽ gửi tờ trình lên”, ông Thắng chia sẻ.

Công an thông tin vụ đôi vợ chồng chết bí ẩn trong cửa hàng bán hoa

Ngày 10/4, người thân của hai vợ chồng chết bí ẩn trong một cửa hàng bán hoa tại thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) đang làm thủ tục đưa thi thể về quê an táng. Nạn nhân trong vụ việc này là vợ chồng anh Lương Văn H (sinh năm 1991) và chị Đoàn Minh T (sinh năm 1994, ngụ Bình Phước).

Hai vợ chồng anh H được phát hiện chết trong ngôi nhà, người vợ nằm trên nệm dưới đất còn người chồng chết trong tư thế treo cổ.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc nghi chồng giết vợ rồi tự tử

Bước đầu cơ quan công an xác định người vợ tử vong nhưng không có tác động ngoại lực, nghi ngờ có thể do bị bóp cổ. Còn người chồng được xác định tử vong do treo cổ.

Qua thông tin thu thập được và kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định người chồng đã sát hại vợ rồi tự tử do mâu thuẫn tình cảm.

