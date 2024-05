Công an Bình Định bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 17-5, Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa di lý đối tượng Trần Lê Bảo An (SN 2006; tên thường gọi là Ken; ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) về địa phương để xử lý theo quy định.

Đối tượng Trần Lê Bảo An vừa bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

An là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Cố ý gây thương tích".

Sau thời gian dài tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh, truy tìm, khoảng 10 giờ sáng 15-5, tổ công tác của Công an huyện Tây Sơn phối hợp cùng một số đơn vị liên quan bắt được An khi đang lẩn trốn tại tổ 2, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Công an huyện Tây Sơn, khoảng 23 giờ đêm 15-8-2023, An cùng một số đối tượng khác đi trên ô tô loại 4 chỗ đến nhà của anh P.T.T. (SN 2000; ngụ xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) dùng dao chém anh T. gây thương tích với tỷ lệ thương tật là 36%. Sau khi gây án, An bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến nngày 28-8-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Trần Lê Bảo An về tội "Cố ý gây thương tích".

