Nghi chồng sát hại vợ rồi tự tử trong nhà trọ, để lại con nhỏ 3 tuổi

Giết bạn vì nghi ngoại tình với vợ Trong sáng 10-4, tại phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, Bình Dương) cũng xảy ra vụ án giết người. Nghi can là Lê Thanh Hải (sinh năm 1988, HKTT Thanh Hóa), còn nạn nhân là anh Phan Thanh C. Hải sát hại người bạn vì nghi ngờ có tình cảm với vợ mình. Ảnh: CABD Vụ án giết người này cũng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến xích mích rồi xảy ra án mạng đau lòng. Theo cơ quan công an, Hải và anh C là bạn bè và cùng ở tại khu vực nhà trọ thuộc phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát). Sau thời gian bạn bè qua lại, Hải nghi ngờ anh C ngoại tình với vợ mình nên bức tức. Rạng sáng cùng ngày, thấy anh C đứng trước cửa khu vực phòng trọ. Hải đi đến hỏi chuyện về việc mình nghi ngờ. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi nhau. Bực tức, Hải chạy vào phòng trọ lấy một con dao chạy ra đâm anh C khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau vài tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ được Hải khi đang trốn tại khu vực phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).