Tin tức 24h qua: Nhân viên quán cà phê tố bị sàm sỡ đã nhận tiền bồi thường

Nhân viên quán cà phê tố bị sàm sỡ đã nhận tiền bồi thường

Ngày 3/4, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã thông tin về vụ việc nữ nhân viên quán phê N.T.S. (SN 2007, ở Thanh Hà, Hải Dương) tố bị sàm sỡ, hành hung.

Theo Công an huyện Thanh Hà, vào khoảng 19h25 ngày 26/3, chị S. đến Công an xã Thanh Khê trình báo bị ông P.C.C. (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương) sàm sỡ ở quán cà phê nơi chị này làm việc.

Chị S. đã dùng điện thoại quay mặt, biển số xe thì bị ông C. đá vào ngực, tát vào mặt yêu cầu xóa clip.

Hình ảnh camera ghi lại sự việc

Khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã phối hợp với Công an xã Thanh Khê, xác minh làm rõ sự việc. Quá trình xác minh cho thấy, ông C. cùng nhóm bạn đi uống nước tại quán cà phê ở xã Thanh Khê (huyện Thanh Hà) nơi chị S làm việc.

Khi đến cửa thang máy tại tầng 9 của quán, nhóm ông C. gặp chị S. cũng đợi thang máy. Lúc này, ông C. đã dùng tay đẩy vào mông của chị S.

Chị S. cho rằng ông C. sàm sỡ mình nên đã dùng điện thoại quay mặt và biển số xe dẫn đến mâu thuẫn.

Công an huyện Thanh Hà cho hay, xác minh ban đầu và các tài liệu thu thập cho thấy, chị S. bị thương tích nhỏ, ông C. chỉ dùng tay chân, không có hung khí nguy hiểm.

Hành vi của ông C. có vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Công an huyện Thanh Hà đã mời 2 bên lên làm việc để làm rõ các nội dung liên quan.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, đại diện gia đình chị S. đã có đơn đề nghị cơ quan Công an huyện Thanh Hà cho hai bên được hoà giải, bồi thường dân sự và sẽ không khiếu kiện, khiếu nại. Gia đình chị S. đã nhận của ông C. số tiền 58 triệu đồng tiền bồi thường tổn thất tinh thần, thuốc men, viện phí.

Phạm nhân cướp taxi trên đường trốn trại đã bị bắt

Chiều 3/4, lực lượng công an đã bắt giữ phạm nhân trốn trại Mai Văn Đệ (SN 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) trốn khỏi trại giam số 5, C10 - Bộ Công an, khi đối tượng này lẩn trốn ở khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Mại Văn Đệ, phạm nhân trốn trại giam Bộ Công an đã bị bắt giữ sau gần 24 giờ bỏ trốn

Một lãnh đạo xã Hà Lĩnh cho hay, ông vừa nhận được thông tin lực lượng công an đã bắt được phạm nhân Đệ ngay khu vực núi mà đối tượng này bỏ chiếc taxi lại vệ đường tối qua 2/4.

Trước đó, chiều ngày 2/4, phạm nhân Mai Văn Đệ trong lúc lao động đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi Trại giam số 5 thuộc Bộ Công an (đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình bỏ trốn, khi tới huyện Hà Trung, phạm nhân Đệ đã cướp taxi, sau đó bỏ lại chiếc xe taxi tại địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung.

Đến hơn 16 giờ ngày 3/4, sau gần 24 giờ bỏ trốn, Mai Văn Đệ đã bị bắt giữ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Trong thông cáo phát chiều 3/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết tại kỳ họp thứ 39 (ngày 2-3/4) đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Giang Huy

Trước đó, tại kỳ họp 37 đầu tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Cá nhân cùng chịu trách nhiệm là Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền.

Cháy khí mê-tan trong hầm lò khiến 4 công nhân tử vong

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo công tác cứu hộ

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3/4, tại Công ty Than Thống Nhất thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - KTV (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra sự cố tại gương lò XV5-140 số 2, Phân xưởng Đào lò 2 khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương.

Lò đào, nơi xảy ra sự cố, có diện tích 23 m2, chống thép SVP-27, bước chống 0,5 m/vì. Lò đã đào được 240 m/thiết kế 380 m. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê-tan.

