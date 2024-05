Tin tức 24h qua: Tìm thấy thi thể 2 nữ sinh lớp 9 bỏ lại dép trên cầu ở Bắc Ninh

Tìm thấy thi thể 2 nữ sinh lớp 9 bỏ lại dép trên cầu ở Bắc Ninh

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân nghi nhảy cầu. Ảnh: Khánh Giang

Ngày 14/5, các lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm 2 nữ sinh lớp 9 nghi nhảy cầu Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 13/5, người dân phát hiện có 2 nữ sinh (đang học lớp 9 tại 1 trường THCS trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bỏ lại dép và xe đạp điện trên cầu Kinh Dương Vương rồi nhảy xuống sông.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động nhiều thuyền, phương tiện đường thủy tìm kiếm.

Sau nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 14/5, lực lượng chức năng cùng người nhà đã tìm thấy thi thể 2 nữ sinh lớp 9 nhảy cầu Kinh Dương Vương.

Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng vào tài khoản, người đàn ông tìm người chuyển nhầm

Anh Hoàng (áo xám) chuyển trả lại số tiền cho chị Trâm

Chiều 14/5, tin từ Công an phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với người dân trao trả lại số tiền 365,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 12/5, Công an phường Hưng Trí nhận được trình báo của anh Hồ Xuân Hoàng (SN 1981, ngụ tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí) về việc vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 12-5, số tài khoản 522100002…. thuộc ngân hàng BIDV của anh Hoàng nhận được số tiền 365,5 triệu đồng từ số tài khoản 1008786…. của ngân hàng Vietinbank chuyển đến.

Sau khi rà soát lại thông tin người gửi, anh Hoàng biết được rằng số tiền trên không phải của mình nên đã đến trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ trả lại cho người chuyển nhầm.

Quá trình xác minh, Công an phường Hưng Trí xác định được số tài khoản là của chị Lê Thị Trâm (SN 1972, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngay sau đó, Công an phường Hưng Trí đã hướng dẫn anh Hoàng làm các thủ tục chuyển trả lại số tiền trên cho chị Trâm đúng theo quy định.

Trần tình của chủ tịch phường ký biên bản vi phạm nồng độ cồn ghi làm nghề tự do

Ngày 14/5, ông Nguyễn Văn T., Chủ tịch UBND 1 phường của TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết, bản thân đã chấp hành quy định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Trước đó, lực lượng CSGT của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi "điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn" đối với ông Nguyễn Văn T., nghề nghiệp tự do, trú tại phường Đống Đa, TP Pleiku.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Công an phường Đống Đa, TP Peliku để xác minh thông tin người vi phạm. Kết quả xác định ông Nguyễn Văn T. không phải làm nghề tự do mà là Chủ tịch UBND 1 phường ở TP Pleiku.

Ông T. cho biết, hôm xảy ra vụ việc có uống vài lon bia, đang trên đường về nhà. Sau đó, ông T. dừng xe bên đường nghe điện thoại, cách chốt kiểm tra nồng độ cồn một đoạn. Đúng lúc này có 2 chiến sĩ công an tới yêu cầu ông đo nồng độ cồn.

Ông T. chấp hành, lấy giấy tờ liên quan đưa cho cán bộ kiểm tra, lập biên bản. Sau đó, ông T. chỉ đến ký biên bản rồi gọi xe Grab đi về.

Về việc có giấu nghề nghiệp, cơ quan nơi công tác hay không khi trong biên bản vi phạm hành chính ghi nghề nghiệp là "tự do" thì ông T. nói không giấu. "Tôi không có khai. Lúc ghi biên bản tôi đang đứng ở phía trên. Lúc đưa biên bản thì tôi ký. Sau đó tôi mở cốp xe lấy hồ sơ, giấy tờ công việc cơ quan. Khi tài xế Grab đến đón thì lên xe đi luôn" – ông T. giải thích.

Nguyên nhân nữ giáo viên mầm non đè bé gái xuống đường đánh đập

Bé gái bị nữ giáo viên hành hung

Ngày 14/5, Công an huyện Mường La (Sơn La) đã có thông tin về vụ việc cô giáo mầm non L.T.L. (ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) là giáo viên trường Mầm non Thị trấn Ít Ong về hành vi dùng chân, tay và dép đánh đập cháu T.B.T (SN 2016).

Cụ thể, ngày 10/5, Công an huyện Mường La nhận được phản ánh qua mạng xã hội Facebook về việc bà L có hành vi dùng vũ lực đánh đập cháu T.

Sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo Công an huyện Mường La đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng xác minh, làm rõ hành vi nêu trên của bà Lợi.

Tại cơ quan Công an, bà L khai nhận, do có mâu thuẫn trong cuộc sống giữa bà và gia đình bà N.T.K.L (bà của cháu T) nên khi bà L nhìn thấy cháu T đi bộ qua trước cửa nhà mình đã nảy sinh ý định đánh đập cháu T.

Sau khi xảy ra vụ việc, cháu T đã được gia đình đưa đi khám. Qua quá trình làm việc với cháu T, công an ghi nhận cháu có 1 vết bầm, sưng ở mu bàn chân bên phải, 1 vết xước ngoài da ở khuỷu tay phải. Hiện sức khỏe và tâm lý của cháu đã ổn định.

