Tin tức 24h qua: Người đàn ông kiệt sức, nằm bên mép sông sau khi cứu người nhảy cầu

Thứ Tư, ngày 12/10/2022

Người đàn ông kiệt sức, nằm bên mép sông sau khi cứu người nhảy cầu; Điều chuyển trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng CSGT Suối Tre sang Phòng CSCĐ.. là những tin nóng nhất 24h qua.

Người đàn ông kiệt sức, nằm bên mép sông sau khi cứu người nhảy cầu

Sáng 12/10, người phụ nữ chạy xe máy dựng trên cầu rồi nhảy xuống giữa dòng sông Sêrêpốk, ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, đang cuồn cuộn chảy. Do biết bơi nên khi nhảy xuống sông, người phụ nữ đã cầm cự được một lát rồi đuối sức.

Người đàn ông ra cứu người kiệt sức, nằm bên mép sông

Phát hiện vụ việc, 1 người đàn ông đã lao ra giữa dòng sông rộng hàng trăm mét để cứu người. Lúc này, người đàn ông cầm 1 can nhựa bơi ra ôm người phụ nữ bơi vào bờ. Tuy nhiên, vừa phải bám vào can nhựa, vừa ôm người phụ nữ, lòng sông rất rộng và nước chảy mạnh nên khi bơi gần vào bờ thì đuối sức, nằm bên mép sông.

Một số người dân đã nhảy xuống hỗ trợ đưa người phụ nữ lên bờ. Được biết sức khỏe của 2 người hiện tạm ổn định.

Đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường sạt lở tìm công nhân thủy điện mất tích

Chiều 12/10, ông Trần Văn Sương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm bằng các thiết bị, phương tiện, máy móc… nhưng vẫn không tìm thấy tung tích nạn nhân bị mất tích tại điểm sạt lở nhà máy thủy điện Kà Tinh (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng). Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 1 đội cảnh khuyển (chó nghiệp vụ) đến hiện trường tìm kiếm công nhân mất tích.

Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm người mất tích

Trước đó, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng nổ mìn phá đá mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Nguyễn Văn Nam (công nhân nhà máy thủy điện Kà Tinh). Hiện phương tiện cơ giới vẫn chưa giải tỏa hết hàng nghìn khối đất, đá tại khu vực sạt lở núi nơi đây. Suốt hai ngày qua, hơn 20.000 người dân ở các xã phía tây Trà Bồng (huyện Tây Trà cũ) vẫn chưa thoát cảnh cô lập hoàn toàn trong những ngày mưa lũ.

Nguyên nhân nam thanh niên bị ngư dân trói tay chân đánh trên biển

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 8/10. Khi đó, Đồn Biên phòng Nhà Mát (TP Bạc Liêu) tiếp nhận tin báo từ tàu cá BL-91025-TS về việc thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Bé (40 tuổi; phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) bị thuyền viên Sơn Hoàng Nam (28 tuổi) dùng dao đâm trọng thương.

Sau đó, ông Bé được đưa vào cửa biển Rạch Gốc (Cà Mau) cấp cứu. Hiện sức khỏe ông Bé đã ổn định.

Qua tìm hiểu, Nam đã tạm ứng tiền của chủ tàu cá, tuy nhiên trong thời gian tàu cá BL-91025-TS đánh bắt hải sản trên biển, do Nam không làm việc nên nhiều lần bị ông Bé nhắc nhở. Bực tức, Nam đã dùng dao đâm ông Bé trọng thương.

Sau đó, Nam bị ngư dân trên tàu khống chế, trói tay, chân rồi đưa vào cửa biển Rạch Gốc bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.Trước đó, hình ảnh Nam bị trói tay, chân trên tàu khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Điều chuyển trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng CSGT Suối Tre sang Phòng CSCĐ

Sáng 12/10, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc điều chuyển trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng CSGT Suối Tre về công tác ở Phòng Cảnh sát cơ động.

Trung tá Lê Ánh Dương (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Đây là động thái của Công an tỉnh Đồng Nai sau những lùm xùm gần đây liên quan trạm CSGT Suối Tre. Trước đó, tháng 9/2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều chuyển 3 tổ trưởng Trạm CSGT Suối Tre ra khỏi lực lượng CSGT và thi hành kỷ luật đối với 7 tổ viên CSGT do sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý trật tự an toàn giao thông.

Gần đây nhất, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên "cò" xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai).

Tài xế ngủ gật lao xe vào đám tang, 5 người bị thương

Vào lúc 18 giờ 35 phút ngày 11/10, Nguyễn Hữu Lâm (45 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) điều khiển ôtô chở vợ là Hoàng Thị Thanh Xuân (43 tuổi) lưu thông hướng cầu Rạch Cối ra hướng ngã ba đường tỉnh 838, thuộc thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thì chuyển hướng sang trái và mất lái làm ôtô lao vào rạp đám tang khiến 5 người bị thương.

Ngoài ra, ôtô còn tông trúng 4 xe máy đang đậu phía trước đám tang. Tại hiện trường, ôtô và một số xe máy bị hư hỏng nặng.

Sáng 12/10, công an đang làm việc với tài xế lái Lâm, qua xác định của công an thì tài xế Lâm không có nồng độ cồn trong hơi thở. Ông Lâm khai trong lúc lái xe thì bị ngủ gật nên lạc tay lái.

