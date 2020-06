Tin tức 24h qua: Hotgirl trường du lịch cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh

Thứ Bảy, ngày 13/06/2020 20:30 PM (GMT+7)

Hotgirl trường du lịch cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh; Tài xế gây tai nạn ở Đắk Nông khai xe bị mất phanh, lao vào container để dìu xe;... là những tin nóng 24h qua.

Hotgirl trường du lịch cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh

Chiều 8/6, lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế bất ngờ đột kích một nhà nghỉ trên đường Điềm Phùng Thị (TP Huế), bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi, quê quán Đông Hà, Quảng Trị; hiện là sinh viên một trường cao đẳng du lịch tại Huế), cùng tang vật gồm 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan...

Nữ sinh viên Hoàng Nguyễn Minh Hằng - đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh TPHCM - Huế.

Qua đấu tranh, Hằng khai nhận là người cầm đầu và điều hành đường dây ma túy nêu trên, với nhiều đối tượng tham gia. Để tránh bị công an phát hiện, sau khi gom mua ma túy từ TPHCM, Hằng yêu cầu nơi bán cất giấu ma túy vào những gói quà sinh nhật, hàng mỹ phẩm để ngụy trang. Ma túy sau đó được vận chuyển bằng xe khách từ TPHCM về Huế bằng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt kể trên. Khi giao dịch ma túy, Hằng cũng thuê taxi, xe ôm để làm phương tiện đi lại giao nhận “hàng trắng”. Tiền mua bán ma túy được chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng.

Để hình thành đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, Hoàng Nguyễn Minh Hằng đã lôi kéo, dụ dỗ nhiều đối tượng tham gia. Trong đó, trợ giúp đắc lực cho Hằng là cặp đôi Nguyễn Văn Quang (SN 2000, trú đường Dương Văn An, phường Xuân Phú) và Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000, trú phường Phường Đúc, TP Huế).

Tài xế gây tai nạn ở Đắk Nông khai xe bị mất phanh, lao vào container để dìu xe

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 13/6, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ 312, thuộc thôn 11, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xe tải mang BKS: 69C-051.59 do tài xế Ngô Văn Bền (ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển theo hướng Bình Phước về tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến khu vực trên, xe tải tông vào xe container mang BKS 51C-498.44 kéo theo rơ mooc BKS 51R-229.09 do tài xế Huỳnh Công Tiến Nhu (ngụ tỉnh Kon Tum) điều khiển đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Sau đó, xe tải do tài xế Bền điều khiển tiếp tục di chuyển khoảng 250m rồi tông vào sau xe tải mang BKS: 47C- 125.70 do tài xế Hồ Ngọc Sơn (ngụ tỉnh Đắk Nông) điều khiển đi cùng chiều phía trước, làm xe này lao vào 9 xe máy đang đậu bên lề đường.

Chiếc xe do tài xế Bền điều khiển tiếp tục chạy thêm hơn 100m tông vào xe tải mang BKS 48C-035.79 do tài xế Nguyễn Đình Thắng (ngụ tỉnh Đắk Nông) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước, làm xe này mất lái tông vào bên phải đè 4 xe máy.

Sau khi va chạm vào các phương tiện, tài xế Ngô Văn Bền tiếp tục điều khiển xe chạy hơn 1km rồi lao xuống vực, lật nghiêng.

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông đã làm 5 người chết, 5 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Qua test nhanh, lái xe Bền có kết quả âm tính với chất ma túy và không vi phạm nồng độ cồn.

Tại cơ quan công an, lái xe Ngô Văn Bền khai nhận, khi lưu thông đến đoạn đường trên, tài xế đã đạp thắng nhưng thắng không ăn. Lúc này tốc độ khoảng 40 đến 50km/h. Ngay lập tức, tài xế đã cho xe va chạm với xe container để dìu xe. Tuy nhiên, chiếc xe tiếp tục chạy được 300m thì cho va chạm vào xe tải mang BKS: 47C- 125.70. Tiếp đó, tài xế cho xe va vào xe tải mang BKS: 48C-035.79. Tuy nhiên, xe vẫn tiếp tục chạy gần 1km lái xe cho xe lao xuống vực rồi lật nghiêng.

Bắt khẩn cấp người đàn ông đốt nhà trọ ở quận Bình Tân, khiến 3 người chết

Trưa 13/6, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp người đàn ông tên Chín (50 tuổi, tên gọi khác là Cụt) do có hành vi phóng hỏa làm chết 3 người. Các nạn nhân gồm: chị Đào Thị D. (SN 1985) và hai người cháu của chị là Đào Văn Th. (SN 2005), Đào Văn T. (SN 2007) - cùng quê An Giang.

Hiện trường vụ phóng hỏa giết người

Theo thông tin ban đầu, ông Chín và chị D. có quan hệ tình cảm. Thường ngày, ông ta giúp chị D. chở trái cây ra chợ Cây Da Sà (quận Bình Tân) buôn bán. Chị D. cùng con gái sống ở phòng trọ trên đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Rạng sáng 12/6, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại phòng trọ nên hô hoán, gọi cứu hỏa. Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất lực vì ngọn lửa ngày càng lớn kèm theo tiếng nổ.

Do cửa phòng trọ khóa trong nên phải mất một lúc, người dân và lực lượng cứu hỏa mới phá được khóa đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do bị ngạt khói và phỏng hô hấp nên cả 3 người trong phòng trọ đều tử vong.

Chiều 13/6, Công an TP đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” và tạm giữ đối tượng này.

Người phụ nữ từ Trung Quốc về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không khai báo y tế

Chiều 12/6, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo nhanh về trường hợp nhập cảnh từ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) về Việt Nam không qua trạm kiểm soát và không khai báo y tế.

Ngày 3/6, chị N.D.T (SN 1998, ngụ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) từ biên giới tỉnh Hà Giang theo đường tiểu ngạch, sau đó về bến xe Hà Nội, bến xe TP Hồ Chí Minh. Đến sáng 6/6, chị này về thị trấn Cái Tắc, tất cả các xe không nhớ biển số.

Khi về địa phương, chị T. tiếp xúc với 5 người trong gia đình, đi nhậu cùng 4 người khác tại ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, đi chợ Cái Tắc nhưng không xác định được những trường hợp tiếp xúc.

Hiện chị T. và mẹ đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, các trường hợp còn lại được vận động khai báo y tế và cách ly tại nhà. Chị T. đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-COV-2.

Ở một diễn biến khác, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca lên 334. Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Ngay sau khi nhập cảnh bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung ở Móng Cái.

Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

