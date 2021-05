Tin tức 24h qua: Cháu bé 2 tuổi lang thang giữa đêm tối và hành động nhanh trí của tài xế

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 20:00 PM (GMT+7)

Cháu bé 2 tuổi lang thang giữa đêm tối và hành động nhanh trí của tài xế; Ca tử vong thứ 39 liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cháu bé 2 tuổi lang thang giữa đêm tối và hành động nhanh trí của tài xế

Sáng 18/5, tài xế Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi, quê ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đang trên đường về nhà, tới đoạn thôn Chánh Thiện (xã Cát Thành, huyện Phù Cát) thì phía trước xuất hiện một cháu bé chạy ra đường.

Cháu bé 2 tuổi lang thang giữa đêm tối. Ảnh: NVCC

Anh Trường cho hay, anh không dám bé cháu lên ngay, mà đi gọi cửa nhà dân gần đó. Người dân này sau đó dẫn anh Trường đến nhà cháu bé. Mẹ cháu bé cho biết, hai vợ chồng đi làm về mệt nên ngủ say, cháu bé tự dậy rồi đi một mình giữa đêm.

Sau khi đoạn clip được đưa lên mạng xã hội, rất nhiều người cảm kích trước hành động của anh Trường.

Một y sĩ bị phạt 57 triệu đồng vì tự ý truyền nước cho hai bệnh nhân ho, sốt

Ngày 20/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng có 119 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 4809 ca.

Tại Thái Nguyên, thành lập 9 chốt kiểm soát, thực hiện cách ly xã hội 5 xóm liên quan đến trường hợp một nam công nhân dương tính với SASR-CoV-2, làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tại TPHCM, lực lượng chức năng đã phong tỏa, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm khoảng 300 người dân sinh sống trên đường Đoàn Phú Tứ, quận Bình Tân sau khi có trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính SARS-CoV-2 ở quận 3.

Tại Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu giãn cách xã hội toàn TP Hải Dương theo Chỉ thị số 15, phong tỏa một số điểm cần thiết theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ sau khi liên tiếp xuất hiện những ca mắc COVID-19 mới.

Bên cạnh đó, UBND TP.Hải Dương có quyết định xử phạt hành chính 57 triệu đồng đối với ông N.V.H (SN 1963, y sĩ về hưu ở phường Hải Tân, TP Hải Dương) vì vi phạm quy định phòng chống dịch và khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động. Cả 2 bệnh nhân được ông H. truyền dịch đều dương tính với SARS-CoV-2, do không thông báo y tế nên có nhiều F1.

Ca tử vong thứ 39 liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam

Đây là ca tử vong của bệnh nhân thứ 39 có liên quan tới COVID-19 tại Việt Nam, đồng thời là ca tử vong thứ 4 trong đợt dịch lần này.

Bệnh nhân COVID-19 3554, 81 tuổi, nam, có tiền sử đau khớp gối nhiều năm, xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp, gút.

Bệnh nhân được các giáo sư đầu ngành hội chẩn quốc gia ngày 18/5. Tuy nhiên, bệnh tình không giảm, ngày 19/5 bệnh nhân có diễn biến nặng. Mặc dù đã được bệnh viện cấp cứu hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong vào tối cùng ngày.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết và viêm mủ khớp gối 2 bên trên nền bệnh nhân xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp, nhiễm SARS-COV-2.

Bị cách ly, người mẹ mắc COVID-19 lên mạng tìm con gái

Câu chuyện người mẹ ở Điện Biên bị mắc COVID-19 lên mạng tìm con gái 8 tuổi phải đi cách ly tập trung thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Người mẹ đó là chị N.T.C., giáo viên ở Điện Biên. Chị C. cho biết, ngày 16/5, chị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nên được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến TP.Điện Biên Phủ. Lúc này, con gái chị là cháu T.T. (8 tuổi) thuộc diện F1 cũng phải đi cách ly tập trung.

Nhiều em nhỏ ở Điện Biên phải đi cách ly tập trung do tiếp xúc gần với F0

Theo chị C., con gái chị được đưa đi cách ly trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Tuy nhiên, do cháu T. không dùng điện thoại nên chị C. không thể lên hệ với con. Bởi vậy chị đã viết lên mạng xã hội Facebook với mong muốn ai đang cách ly cùng con giúp chị kết nối để 2 mẹ con gặp nhau.

Chị C. cho hay, khi đó chị đã mắc COVID-19 nên chỉ muốn dặn dò con gái đang cách ly tập trung không nên tiếp xúc gần các bạn, vì nhiều khả năng cháu cũng dương tính như chị.

Cháu T. cũng mắc COVID-19 được chuyển vào Bệnh viện Dã chiến TP.Điện Biên Phủ để điều trị. Các bác sĩ đã bố trí cho 2 mẹ con chị C. được điều trị ở phòng gần nhau. Dù chỉ cách con 1 bức tường nhưng chị không thể đến và chăm sóc cho con được.

