Tin tức 24h qua: Người dân có thể gọi thẳng cho Giám đốc Công an An Giang tố giác tội phạm

Thứ Ba, ngày 11/05/2021 20:24 PM (GMT+7)

Người dân có thể gọi thẳng cho Giám đốc Công an An Giang tố giác tội phạm; Xử phạt người đàn ông khai báo y tế gian dối... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xử phạt người đàn ông khai báo y tế gian dối

Tối 11/5, Bộ Y tế cho hay, cả nước ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 được ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP HCM và 27 ca mắc trong nước tại 5 tỉnh thành. Trong đó, Bắc Ninh là địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất, 20 ca bệnh. Việt Nam ghi nhận 3537 ca.

Tại Hà Nội, chiều 11/5, UBND TP.Hà Nội có văn bản hoả tốc tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường có nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Cũng trong ngày 11/5, lực lượng chức năng phong toả toàn bộ tòa nhà chung cư Đại Thanh (Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) sau khi phát hiện 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 phức tạp, di chuyển nhiều.

Tại Yên Bái, UBND huyện Văn Yên (Yên Bái) đã ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng với ông Vũ Đình Khẩn, xã Yên Thái, huyện Văn Yên do cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Vì sợ phải cách ly y tế, sau khi cùng con rể đi khám bệnh tại Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều về nhưng ông Khẩn khai báo y tế, đi khám ở Bệnh viện K cơ sở số 43, Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.​

Tỉnh Bắc Giang ghi nhận 64 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 60 ca bệnh liên quan đến ổ dịch Công ty TNHH Shin Young Việt Nam; huyện Lục Nam và một số khu vực khác của tỉnh này sẽ thực hiện giãn cách xã hội từ chiều 11/5.

Người dân có thể gọi thẳng cho Giám đốc Công an An Giang tố giác tội phạm

Ngày 11/5, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, người dân trên địa bàn có thể gọi vào số điện thoại cá nhân của ông để tố giác tội phạm hoặc các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 bất cứ lúc nào.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, những tin báo của người dân sẽ được chuyển ngay lên nhóm Zalo về phòng, chống dịch Covid-19 của Công an tỉnh An Giang. Ngay sau đó, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương có liên quan phải cử lực lượng xuống xác minh và xử lý kịp thời.

Đại tá Đinh Văn Nơi hứa sẽ xử lý nhanh các tin báo tố giác tội phạm, nhất là những vi phạm về công tác phòng chống dịch Covid-19

Giám đốc Công an An Giang mong muốn người dân tiếp tục ủng hộ và cung cấp thật nhiều những tin tức có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, nhất là những tin báo liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 để cùng chung tay bảo vệ người dân, bảo vệ xã hội được bình yên, góp phần chiến thắng đại dịch này thông qua số điện thoại 096 299 7777.

Tài xế bỏ lại xế hộp sau khi lao xuống ruộng hoa đầy nước

Sáng sớm 10/5, nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) nghe tiếng động lớn nên chạy đi kiểm tra. Khi ra khu vực ruộng trồng hoa hồng, mọi người thấy ô tô 4 chỗ nằm ở giữa ruộng hoa đầy nước.

Hiện trường tai nạn

Ô tô bị hư hỏng nặng nằm giữa ruộng hoa hồng cách đường hơn 20m, cả ngàn chậu hoa hồng bị hư hỏng, văng tứ tung. Thời điểm này, người đàn ông mở cửa ô tô đưa một người phụ nữ cùng em bé thoát ra ngoài và bỏ đi.

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, chủ chiếc ô tô 4 chỗ cho hay, phương tiện này được anh cho một người đàn ông tên P. thuê tự lái trong thời gian từ rạng sáng đến chiều 10/5. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, không thấy vị khách trả xe.

Đoàn tàu metro đã được đặt lên đường ray depot Long Bình

Rạng sáng 11/5, sau 3 tiếng vận chuyển từ cảng Khánh Hội (quận 4, TPHCM), đoàn tàu số 2 với 3 toa đã được đưa tới depot Long Bình (TP Thủ Đức) để lắp ráp. Khoảng 13h30, hàng chục kỹ sư, công nhân các đơn vị phụ trách trao đổi trước khi cẩu toa tàu.

Mỗi toa dài 21m, rộng 3m, cao 4m được chở bằng xe siêu trường, siêu trọng trên quảng đường hơn 26km tới depot. Depot Long Bình có chức năng là khu trung tâm điều khiển và bảo dưỡng, sửa chữa tàu của tuyến metro số 1 đến năm 2040.

Mỗi tàu 3 toa ráp hoàn chỉnh dài 61,5m, chở được 930 khách (trong đó ngồi 147 khách và đứng 783 khách) với tốc độ 110km/h đoạn trên cao và 80km/h đoạn ngầm.

Hai xe cẩu sức tải lần lượt 450 và 250 tấn kết hợp nâng toa tàu vào đúng đường ray. Sau khi toa tàu được đặt xuống đường ray, các kỹ sư, chuyên gia Nhật Bản tiến hành tháo các móc nối an toàn, căn chỉnh bánh lăn toa…Cùng thời điểm, nhóm công nhân khác chuẩn bị xe chuyên dụng trên đường ray để kéo, thực hiện lắp ráp các toa tàu với nhau.

Tiếp đến, các toa của đoàn tàu số 3 sẽ được vận chuyển từ cảng Khánh Hội tới depot Long Bình từ 0h ngày 13/5.

Trước đó, đầu tháng 10/2020, đoàn tàu đầu tiên cùng loại 3 toa đã được đưa về và lắp đặt tại depot này. Dự kiến trong quý 3 và quý 4 năm nay, các đơn vị sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm tại khu vực depot để tiến đến chạy thử đoạn đường ray trên cao.

