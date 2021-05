Người mẹ mắc COVID-19 lên Facebook tìm con gái trong khu cách ly

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 10:00 AM (GMT+7)

Khi chị C. biết mình mắc COVID-19 cũng là lúc con gái 8 tuổi của chị phải đi cách ly tập trung. Vì muốn biết tình hình của con nên người mẹ đã lên Facebook tìm con gái.

Nhiều em nhỏ ở Điện Biên phải đi cách ly tập trung do tiếp xúc gần với F0

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện về một người mẹ ở Điện Biên bị mắc COVID-19 có con được đưa đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, do không liên lạc được với con mình nên chị đã lên Facebook đăng tải thông tin mong gặp được con.

Cụ thể, người mẹ này chia sẻ: “Các bác ơi, ai cách ly cùng con em là T.T. tên thường gọi là Bông, lớp 3A1 thì cho em gặp cháu một lúc để em dặn dò cháu, em tìm mà không biết cháu ở chỗ nào”.

Sau khi được chia sẻ, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Các em học sinh phải đi cách ly do liên quan đến ca nhiễm COVID-19

Người mẹ đăng tải nội dung tìm con là chị N.T.C., giáo viên ở Điện Biên.

Ngày 19/5, chia sẻ với PV, chị C. cho biết, ngày 16/5, chị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nên được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến TP.Điện Biên Phủ. Lúc này, con gái chị là cháu T.T. (8 tuổi) thuộc diện F1 cũng phải đi cách ly tập trung.

Theo chị C., con gái chị được đưa đi cách ly trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Tuy nhiên, do cháu T. không dùng điện thoại nên chị C. không thể lên hệ với con. Bởi vậy chị đã viết lên mạng xã hội Facebook với mong muốn ai đang cách ly cùng con giúp chị kết nối để 2 mẹ con gặp nhau.

Chị C. cho hay, khi đó chị đã mắc COVID-19 nên chỉ muốn dặn dò con gái đang cách ly tập trung không nên tiếp xúc gần các bạn, vì nhiều khả năng cháu cũng dương tính như chị.

“Phần vì tôi cũng nhớ con, muốn dặn con một số điều khi sinh hoạt ở khu cách ly nên tôi mới đăng tải thông tin tìm con lên mạng”, chị C. nói.

Khu cách ly của những em nhỏ

Chị C. cũng cho biết, khi đang tìm mọi cách để liên lạc với con gái thì chị nhận được thông tin cháu cũng mắc COVID-19. Sau đó, cháu T. được chuyển vào Bệnh viện Dã chiến TP.Điện Biên Phủ để điều trị.

“Lúc con chuyển vào viện, nhìn thấy con, tôi vừa mừng vừa lo. Các bác sĩ đã bố trí cho 2 mẹ con tôi được điều trị ở phòng gần nhau. Dù chỉ cách con 1 bức tường nhưng tôi không thể đến và chăm sóc cho con được”, chị C. nói.

Hiện tại, tâm lý và sức khỏe của chị C. và con gái vẫn đang ổn định, không có gì bất thường, chị mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để mẹ con được đoàn tụ, học sinh được trở về nhà bên gia đình đón một kỳ nghỉ hè ý nghĩa.

Nhiều em nhỏ phải mặc đồ bảo hộ của người lớn để di chuyển đến khu cách ly

Ngoài ra, chị C. còn cho biết thêm, ngoài chị và cháu T. mắc COVID-19 thì người con gái 4 tuổi và mẹ già 70 tuổi của chị cũng dương tính với SARS-CoV-2 (2 người chưa được Bộ Y tế công bố ca nhiễm), vừa được đưa vào Bệnh viện Dã chiến TP.Điện Biên Phủ điều trị.

Chị C. cho biết, lúc này cảm xúc của chị vui buồn lẫn lộn. Chị vui vì được ở gần mẹ và các con, dù là ở nơi mà ai nghe đến cũng hoảng sợ. Nhưng chị cũng lo người thân, bạn bè, bà con hàng xóm sẽ vì mình mà lây nhiễm.

"Tuy nhiên, dù có thế nào thì tôi sẽ luôn cố để có thể vượt qua tất cả, chiến thắng đại dịch này”, chị C. tâm sự.

Chị C. cũng muốn gửi thông điệp đến mọi người rằng, cho dù mình có là F gì đi chăng nữa thì hãy thật bĩnh tĩnh và vượt qua nó, hãy lạc quan. Chị tin rằng cố gắng và thật sự cố gắng, nhất định sẽ thành công! Chị cũng gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đã chăm sóc tốt cho mẹ con chị và những người đang mắc COVID-19.

