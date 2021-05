Tin tức 24h qua: Ông Đoàn Ngọc Hải xét nghiệm COVID-19 sau khi bị sốt hơn 38 độ

Thứ Năm, ngày 13/05/2021 20:00 PM (GMT+7)

Ông Đoàn Ngọc Hải xét nghiệm COVID-19 sau khi bị sốt hơn 38 độ; Tạm đình chỉ Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 do vi phạm quy định phòng chống dịch... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ông Đoàn Ngọc Hải xét nghiệm COVID-19 sau khi bị sốt hơn 38 độ

Vào 13h chiều13/5, ông Đoàn Ngọc Hải có chia sẻ thông tin lên trang Facebook cá nhân cho biết ông đang trên đường đến địa phận huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên, chở 4 ngàn hộp sữa cho các cháu mầm non huyện Nậm Pồ. Nhưng từ sáng ông đã bị sốt và đau nhức các khớp kinh khủng. Ông Hải cho rằng, khả năng ông đã bị nhiễm COVID-19.

Ông Đoàn Ngọc Hải được đưa về về Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay (Điện Biên).

Chiều 13/5, ông Vũ Xuân Linh – Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay (Điện Biên) cho biết, hiện ông Hải đã được đưa về Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay. Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm để gửi về tỉnh làm xét nghiệm COVID-19. Ông Hải bị sốt 38,5 độ C. Tỉnh Điện Biên yêu cầu đưa ông Hải về tỉnh để bố trí cách ly.

Xe kẹp 3 tự đâm vào cột điện cao áp, 2 cô gái tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xe máy xảy ra hồi 2h30 ngày 13/5, tại trước cửa số nhà 111, đường Trần Quốc Tảng, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh khiến 2 cô gái bị tử vong, 1 người nguy kịch.

Thời điểm đó, 1 xe máy (chưa rõ người điều khiển) di chuyển trên đường Trần Quốc Tảng theo hướng ngã ba tuyển than Cửa Ông đi cầu Vân Đồn, khi đi đến đoạn đường trên đâm va vào cột điện cao áp.

Sau cú đâm va, xe máy này tiếp tục va chạm vào đầu một xe ô tô đang đỗ sát mép đường.

2 người tử vong tại chỗ là chị Nguyễn Thị Thúy H. (SN 1994, trú tại khu 6 B, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) và Bùi Thị H. (SN 1990, trú tại khu 4B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả).

Còn chị Vũ Thị Bích H. (SN 1985, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long) bị thương nặng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Tạm đình chỉ Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 do vi phạm quy định phòng chống dịch

Ngày 13/5, Việt Nam ghi nhận 87 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ca nước là 3710 ca.

Tại Hà Nội, trưa 13/5, ông Trương Hải Long - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội cho biết, Tổng công ty đã báo cáo hình thức tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng ủy và chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (Hacinco) với ông Nguyễn Văn Thanh để chờ xem xét kỷ luật, do vi phạm về phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội vừa có quyết định đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh với Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc, tại địa chỉ: Số 216 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Lý do đình chỉ được Sở Y tế Hà Nội đưa ra là để xác minh và xử lý các liên quan thông tin đến quá trình tiếp nhận, xử lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận ngày 12/5

Tại Đà Nẵng, sáng 13/5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, xảy ra tại thẩm mỹ viện Amida.

Ông Dũng "lò vôi" mong muốn hiến tặng 2 ha đất để chống dịch COVID-19

Ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) cho biết, trong ngày 12/5, Công ty Đại Nam đã có văn bản gửi tỉnh UBND tỉnh Bình Dương về việc hiến tặng tài sản lần 2.

Công ty Cổ phần Đại Nam mong muốn hiến tặng thêm 128 lô đất với diện tích 20.056,8m2 (khoảng 2 ha) để chính quyền tổ chức đấu giá. Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, số tiền đấu giá 2 ha nói trên đất dự kiến thu khoảng 500 tỷ đồng.

Trong đó, 200 tỷ sẽ được chuyển đến Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương để mua thêm trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết.

Ông Dũng "lò vôi" khẳng định, ngay khi tỉnh có văn bản chấp thuận sẽ bàn giao các lô đất

250 tỷ đồng sẽ được chuyển đến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để mua trang thiết bị y tế.

50 tỷ đồng còn lại sẽ được chuyển giao phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19 của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Chiều 12/5, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương xác nhận đã nhận được 2 văn bản của Công ty CP Đại Nam về việc đề nghị hiến tặng các khu đất thổ cư để làm kinh phí chống dịch COVID-19. Tỉnh sẽ họp sớm để có phương án tiếp nhận phù hợp, sớm trả lời công ty.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaong-doan-ngoc-hai-xet-nghiem-covid-19-sau-khi-bi-sot-hon-38-do-...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaong-doan-ngoc-hai-xet-nghiem-covid-19-sau-khi-bi-sot-hon-38-do-50202113519592975.htm