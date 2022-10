Tin tức 24h qua: Bắt sống con trăn gấm 30kg đang quấn chặt con khỉ tại Bán đảo Sơn Trà

​​​​​​​Bắt sống con trăn gấm 30kg đang quấn chặt con khỉ tại Bán đảo Sơn Trà; Đình chỉ kíp trực tàu trong vụ tàu về ga Sài Gòn nhưng gác chắn chưa đóng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bắt sống con trăn gấm 30kg đang quấn chặt con khỉ tại Bán đảo Sơn Trà

Chiều 9/10, khi nhóm Chung tay cứu hộ và bảo tồn động vật doang dã Sơn Trà, Đà Nẵng đang trên đường đi tìm một chú khỉ bị thương trên núi Sơn Trà để chữa trị. Khi tới đoạn đường Lê Văn Lương thì phát hiện bên vệ đường có một con trăn đang quấn chặt chú khỉ.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm đã có mặt cùng nhóm bạn trên gỡ con khỉ ra khỏi trăn. Đây là loại khỉ vàng, không phải nữ hoàng linh trưởng - voọc chà vá chân nâu được xếp hạng nguy cấp.

Sáng 10/10, ông Ngô Trường Chinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho hay con khỉ bị con trắn quấn đã chết.

Con trăn gấm cũng khiến mọi người bất ngờ vì dài hơn 4m, nặng khoảng 30kg. Hiện lực lượng chức năng đã đưa trăn về chăm sóc, khi trăn khỏe lại sẽ thả về núi Sơn Trà.

Đình chỉ kíp trực tàu trong vụ tàu về ga Sài Gòn nhưng gác chắn chưa đóng

Theo thông tin từ Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, sau sự việc đầu tàu phải dừng khẩn cấp trên đại lộ Phạm Văn Đồng vì gác chắn chưa hạ công ty đã tạm đình chỉ kíp trực tàu để yêu cầu giải trình, làm rõ nguyên nhân.

Đầu tàu hỏa dừng khẩn cấp khi phát hiện gác chắn chưa hạ

Sự việc xảy ra chiều 8/10, đầu máy đơn (chạy thử khu vực TP.HCM) đang trên đường vào ga Sài Gòn, không phải cả đoàn tàu khách hay tàu hàng. Khi đầu máy chạy vào khu gian, trước đường ngang trên đại lộ Phạm Văn Đồng, kíp trực có trực ban và điều độ đã có báo cáo, thông tin kế hoạch thời gian tàu chạy qua cho toàn bộ nhân viên biết.

Lý giải việc nhân viên chưa đóng gác, ông Nguyễn Công Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn cho biết, thực tế vị trí gác chắn này có hai đường ngang liền nhau. Hướng từ trong trung tâm đi ra TP Thủ Đức khi nhận thông tin, nhân viên trực đóng chắn liền. Hướng ngược lại Thủ Đức đi về thành phố, các nhân viên ra vị trí đón tàu và thấy xe đông, do đó, họ đứng canh thời gian đóng chắn; nếu đóng chậm thì mất an toàn, đóng lâu quá lại kẹt xe.

Trong vụ việc trên, các nhân viên trực đã làm một số việc theo quy trình bắt buộc, nhưng cũng theo kinh nghiệm để giảm ùn tắc giao thông. Vì chủ quan nghĩ đầu máy đơn, muốn giảm ùn tắc khi đang đông xe nên ra canh, điều tiết trước rồi mới đóng gác chắn. Do đó mới xảy ra sự việc trên.

Đăng tin thất thiệt khiến dân ồ ạt rút tiền ngân hàng, thanh niên bị công an triệu tập

Ngày 9/10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Kiên Quyết.

Quyết là đối tượng đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an về việc người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng.

Qua làm việc, Nguyễn Kiên Quyết đã thừa nhận hành vi tự ý soạn thảo, đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt nói trên.

Hành vi của Nguyễn Kiên Quyết là vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

8 chiếc ca nô, tàu du lịch trên biển Cửa Đại bốc cháy, thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng

Khoảng 3 giờ 20 phút rạng sáng 10/10, tại bến thuyền Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) một chiếc tàu gỗ du lịch bất ngờ bốc cháy dữ dội sau đó cháy lan 2 tàu gỗ và 5 ca nô. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Tổng thiệt hại của vụ cháy ước tính khoảng 20 tỉ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vụ cháy xuất phát từ một chiếc tàu gỗ, sau đó lan ra các phương tiện khác. Ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng do chập điện dẫn đến vụ cháy.

