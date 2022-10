Tin tức 24h qua: Kiến nghị khẩn vụ “gửi con chữa bệnh, nhận lại tro cốt”

Cha bé trai nghi bị thiêu xác gửi đơn kiến nghị khẩn; Báo cáo Thủ tướng vụ 12 thuyền viên Trung Quốc tử vong… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Kiến nghị khẩn vụ “gửi con chữa bệnh. nhận lại tro cốt”

Chiều 1-10, ông N.H.N. (SN 1977; ngụ tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết đã làm đơn kiến nghị gửi Giám đốc và Phó Giám đốc Công tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và VKSND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến thông tin thỏa thuận đền bù 5 tỉ đồng để không tố cáo ông Lê Minh Quang (SN 1977; ngụ tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Ông Lê Minh Quang tại đám tang cháu bé. Ảnh: GĐCC

Trong đơn, ông N. khẳng định rằng vừa qua có một số thông tin đăng tải trên báo chí về lời khai của ông Quang liên quan việc con trai mình là N.L.M.Q. (SN 2019, bị bệnh chậm phát triển) chết trong khoảng thời gian được ông Quang nhận chữa bệnh là không chính xác.

"Tôi xin khẳng định con trai tôi chỉ bị chậm nói, thể trạng cháu không gầy yếu, không suy dinh dưỡng. Tại thời điểm tôi giao con cho ông Quang chữa trị thì cháu đi lại, vận động bình thường. Tôi cho rằng ông Quang cố tình khai không đúng sự thật để che giấu hành vi phạm tội của mình" - ông N. nêu trong đơn.

Về thông tin ông Quang chủ động đặt vấn đề bồi thường 5 tỉ đồng nhưng thỏa thuận không thành do không đủ tiền đưa, ông N. một lần nữa khẳng định hoàn toàn không chính xác.

Ông N. nói thêm: “Tôi đâu có quyền quyết định dừng hay tiếp tục điều tra vụ việc mà đứng ra thỏa thuận với ông Quang? Tôi nghĩ rằng ông Quang muốn lái dư luận”.

“Điểm đặc biệt” trong các vụ Việt Á, “chuyến bay giải cứu”

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an

Chiều 1/10, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong vụ án Việt Á, cơ quan điều tra đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 28 bị can. Đối với vụ “chuyến bay giải cứu”, đến nay lực lượng chức năng đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn 21 bị can và vụ Tân Hoàng Minh là 7 bị can.

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, điểm đặc biệt trong các vụ án này là các vụ án kinh tế. Vì vậy, Bộ Công an rất chú trọng đến việc điều tra, xác minh làm rõ nguồn tiền đi đến, tài sản của các đối tượng trong tầm ngắm để khi có thể tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì số tài sản này sẽ được phong toả, kê biên.

Báo cáo Thủ tướng vụ 12 thuyền viên Trung Quốc tử vong

Sáng 1-10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cho biết, đã có văn bản hoả tốc báo cáo Thủ tướng về việc thuyền viên Trung Quốc trên tàu WUZHOU 8 tử vong do ngộ độc thực phẩm. Văn bản được gửi trong ngày 30-9, ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Lực lượng chức năng chăm sóc cho 9 thuyền viên tàu WUZHOU 8 đang được điều trị

Theo đó, nhằm hỗ trợ công tác bảo hộ công dân nước ngoài bị nạn trên vùng biển của tỉnh và trên tinh thần nhân đạo, UBND tỉnh BR-VT đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Côn Đảo phối hợp các lực lượng chức năng của Trung ương xử lý 10 thuyền viên bị tử vong trên tàu WUZHOU 8 theo quy định. Cùng đó, tiếp tục hỗ trợ điều trị 9 thuyền viên còn lại.

Đồng thời, khẩn trương thông báo tình hình cụ thể đến Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM được biết, phối hợp xử lý 12 thuyền viên Trung Quốc đã tử vong (10 trên tàu, 2 trên bờ) và hỗ trợ đưa 9 thuyền viên đang điều trị về nước khi sức khỏe đã bảo đảm.

Trước đó, trên đường đi ngang Việt Nam, thuyền trưởng WUZHOU 8 gửi điện báo có 18/21 thuyền viên có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, trong đó có 10 thuyền viên tử vong trên tàu.

Ngay sau đó, trực thăng cứu hộ đã ra khu vực tàu, đưa 11 thuyền viên vào bờ. Trong số đó có 1 người tử vong trước khi nhập viện và thêm 1 người tử vong trong quá trình điều trị.

Theo thông tin ban đầu, 21 thuyền viên bị ngộ độc nghi do ăn cá.

7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc vẫn chưa có người đến nhận

Ngày 1-10, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết sau 2 ngày liên tục thông báo tìm thân nhân của 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc hôm 29-9, vẫn chưa có người liên hệ nhận diện nên cơ quan chức năng đã chôn cất các thi thể này tại Nghĩa trang Nhân dân TP Phú Quốc.

An táng 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc - Ảnh: Công an TP Phú Quốc

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của 7 nạn nhân không có dấu hiệu tội phạm, đồng thời giám định ADN và lưu lại mẫu để đối chiếu khi có yêu cầu xác định danh tính về sau.

Trước đó vào ngày 29-9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển tại khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Các thi thể này được xác định đều là nam giới, đang trong giai đoạn phân hủy.

