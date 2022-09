Tin tức 24h qua: Xin nghỉ việc, công nhân bị "bêu" tên kèm ảnh bị kéo cắt cổ

Xin nghỉ việc, công nhân bị "bêu" tên kèm ảnh bị kéo cắt cổ; Vụ “chuyến bay giải cứu”: Khởi tố một trợ lý Phó Thủ tướng… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Xin nghỉ việc, công nhân bị "bêu" tên kèm ảnh bị kéo cắt cổ

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã làm việc với lãnh đạo và đại diện người lao động công ty TNHH Iiyama Seiki Việt Nam (khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để xác minh và làm rõ một số thông tin liên quan đến việc 2 công nhân của công ty này có đơn xin nghỉ việc, đã được lãnh đạo công ty chấp thuận trong đơn.

Tuy nhiên, chiều 23/9, vị giám đốc công ty này lại ký thông báo và dán lên bảng tin công ty với nội dung sa thải 2 công nhân trên, kèm theo hình ảnh một người đàn ông bị cây kéo cắt ngang cổ.

Thông báo sa thải trên bảng tin công ty Iiyama Seiki

Tập thể người lao động công ty cũng phản ánh ông giám đốc này thường xuyên vào nhà vệ sinh chụp ảnh công nhân đưa lên trang mạng nội bộ; tự ý ra vào phòng nghỉ của công nhân trong giờ nghỉ để kiểm tra, gây mất giấc ngủ và quyền riêng tư của công nhân.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty Iiyama Seiki giải thích thông báo trên bảng tin là do giám đốc tự làm, tự đăng.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, việc công nhân xin nghỉ, công ty đồng ý là đúng quy định. Việc giám đốc dán văn bản thông báo sa thải là không đúng.

Cũng theo ông Quang, công ty có quyền giám sát việc thực hiện nội quy lao động, tuy nhiên việc vào nhà vệ sinh, phòng nghỉ chụp ảnh khi không được người lao động đồng ý là không đúng quy định.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty Iiyama Seiki đã thống nhất giám đốc công ty sẽ có thư xin lỗi và cam kết không tái diễn những hành vi nêu trên.

Vụ “chuyến bay giải cứu”: Khởi tố một trợ lý Phó Thủ tướng

Ông Tô Anh Dũng

Ngày 27/9, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy: Ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19; nhận hối lộ, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Nguyễn Quang Linh – Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã lợi dụng vị trí công tác, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh.

Bị can Nguyễn Quang Linh

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc để điều tra tội "Nhận hối lộ" đối với ông Nguyễn Quang Linh.

Giám đốc CDC Tiền Giang bị cách chức

Ngày 27/9, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang.

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cũng cho biết đã cách chức Giám đốc CDC đối với ông Nguyễn Ngọc Chơn; cách chức trưởng khoa đối với ông Võ Thanh Bình. Ngoài ra, 2 cán bộ khác bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Trước đó, liên quan đến việc vi phạm của Công ty Việt Á, tỉnh Tiền Giang đã có yêu cầu, động viên nếu cá nhân nào nhận quà từ Công ty Việt Á thì phải trung thực khai báo và nộp lại. Tuy nhiên, các cá nhân trên đã không thực hiện.

Bão số 4 đang tiến về phía đất liền

Từ chiều tối 27/9, mưa to gió lớn đã bao phủ nhiều tỉnh, thành miền Trung. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định xuất hiện những đợt sóng lớn, gió thốc mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19h tối nay (27/9), bão số 4 Noru đang ở cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8...

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết rất nhiều chuyên gia khí tượng quốc tế và cả Việt Nam đều ngạc nhiên trước sự tăng cấp rất nhanh của bão Noru. Theo đó, khi cơn bão này hình thành cho đến khi chuẩn bị đổ bộ Philippines, cơn bão đã tăng lên 8 cấp. Sau khi vào biển Đông, cơn bão này đã tiếp tục tăng cấp.

Theo ông Khiêm, hầu hết các yếu tố về động lực, nhiệt lực cũng như quy mô đều có dấu hiệu rất thuận lợi cho sự phát triển của cơn bão Noru này. Thực tế sau khi vào biển Đông còn ở cấp 12 thì đêm qua đã lên cấp 14-15, tăng hơn hai cấp, cũng chứng minh được về các điều kiện phát triển của bão trong hai ngày qua là tương đối chính xác và phù hợp.

