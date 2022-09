Tin tức 24h qua: Diễn biến nóng vụ giao con nhờ chữa bệnh, đau đớn nhận lại hũ tro cốt

Thứ Ba, ngày 20/09/2022 20:15 PM (GMT+7) Chia sẻ

Diễn biến nóng vụ giao con nhờ chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt; Bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Diễn biến nóng vụ giao con nhờ chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt

Ông NHN phản ánh sự việc với PV. Ảnh: N.D

Chiều 20/9, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi "xâm phạm thi thể, mồ mả".

Hai bị can bị khởi tố gồm: ông Lê Minh Quang (45 tuổi), và bà Cao Thị Thu Bích (39 tuổi) cùng ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Ông Quang và bà Bích bị Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện quyết định khởi tố vụ án đã được gửi đến VKSND cùng cấp để phê duyệt.

Trước đó, ông N.H.N có đơn tố cáo ông Lê Minh Quang về việc con trai mình tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo đơn trình báo, đầu tháng 3-2022, gia đình ông N.H.N đem con trai vào Lâm Đồng bàn giao cho ông L.M.Q (SN 1977, ngụ TP Huế) nuôi dưỡng và chữa trị bệnh chậm phát triển với giá 200 triệu đồng/tháng, thời gian điều trị kéo dài khoảng vài năm.

Tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau gia đình ông N bất ngờ nhận được hũ tro cốt được cho là con trai mình từ ông Q. Nghi ngờ con trai bị xâm hại dẫn đến tử vong, gia đình ông N đã có đơn tố cáo sự việc tới cơ quan chức năng.

Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế bị bắt tạm giam

Bị can Nguyễn Thanh Hải

Ngày 20/9, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Thanh Hải (SN 1971, trú tại Hà Nội) - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ về tội "Nhận hối lộ".

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trên.

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch Quảng Ninh

Phó Chủ tịch Quảng Ninh Phạm Văn Thành

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 727-QĐ/TU ngày 26/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về thi hành kỷ luật đảng.

Cây bật gốc đè bẹp ô tô Mazda CX5 sau cơn mưa lớn ở Hà Nội

Ô tô Mazda bị cây đổ đè trúng sau trận mưa lớn

Ngày 20/9, Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 15h30 cùng ngày, tại khu vực ngã tư Hoàng Ngân - Hoàng Đạo Thúy, thuộc phường Trung Hòa, chiếc xe ô tô Mazda CX5 bất ngờ bị cây muồng đổ, đè trúng ngang thân.

Tại hiện trường, xe ô tô bị móp méo phần trần xe. Phần thân cây bị đổ nằm chắn gần hết một làn đường Hoàng Đạo Thúy. Thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn TP.Hà Nội vừa xảy ra trận mưa giông lớn kèm gió to.

Theo đại diện Công an phường Trung Hòa, sự việc xảy ra không có ai bị thương, tài xế xe Mazda cũng không có trong ô tô.

Dừng chủ trương xây cặp tượng cá chép hóa rồng 15 tỉ đồng

Sông Maspero nơi dự kiến xây tượng cá chép hóa rồng

Ngày 20/9, tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết TP Sóc Trăng đã dừng chủ trương xây cặp tượng cá chép hóa rồng tại bờ kè hai bên sông Maspero. Nguyên nhân là do sau khi có chủ trương đã vấp phải dư luận trái chiều và đánh giá công trình trên là chưa cần thiết. Thay vào đó sẽ dồn lực tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, giáo dục và an sinh xã hội phục vụ cho người dân.

Trước đó, HĐND TP Sóc Trăng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt hình tượng “cá chép hóa rồng” trên bờ kè sông Maspero. Tổng vốn đầu tư dự án gần 15 tỉ đồng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-dien-bien-nong-vu-giao-con-nho-chua-benh-au-on-nhan-l...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-dien-bien-nong-vu-giao-con-nho-chua-benh-au-on-nhan-lai-hu-tro-cot-a570604.html