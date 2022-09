TRỰC TIẾP: Bão số 4 cách Đà Nẵng – Quảng Ngãi 300km, nhiều nơi mưa to, gió lớn

Mưa to, gió giật nhiều nơi trên đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 12h trưa nay (27/9), bão số 4 Noru đang ở cách Đà Nẵng – Quảng Ngãi khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/giờ.

Hiện nay (27/9), nhiều nơi ở Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Một số nơi đã ghi nhận gió mạnh đạt cấp 5.

Dự báo, từ ngày 27/9 đến ngày 28/9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 300-400mm, có nơi trên 450mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Ảnh mây vệ tinh bão số 4 lúc 12h trưa nay. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Từ đêm 27/9 đến đêm 28/9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm 28/9, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Chiều và đêm 27/9, ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.