Tin tức 24h qua: Đốt tủ quần áo của người yêu, thanh niên gây cháy chung cư

Thứ Hai, ngày 26/09/2022 20:08 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thanh niên gây cháy chung cư vì đốt tủ quần áo dọa người yêu và những thông tin về cơn bão số 4 Noru là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Đốt tủ quần áo của người yêu, thanh niên gây cháy chung cư

Ngày 26/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Hoàn Vũ (SN 1983, ở Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 25/9, cảnh sát nhận tin báo cháy tại một căn hộ tầng 7 của chị N.T.L. (Sn 1981) chung cư tái định cư NOCT trên địa bàn phường Cầu Diễn.

Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Đến khoảng 23h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Đám cháy xuất phát từ tầng 7 chung cư.

Quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định Nguyễn Đình Hoàn Vũ quen biết với chị L., cả 2 có tình cảm với nhau và chung sống tại căn hộ của chị L. từ tháng 4/2022. Quá trình sống chung, giữa 2 người đã nảy sinh mâu thuẫn. Tối 2/9, chị L đi chơi, Vũ gọi điện thoại nhưng chị L nói không về. Giận dữ, Vũ đốt tủ quần áo của chị L. với hy vọng chị này sẽ lo lắng quay về. Tuy nhiên, sau đó ngọn lửa bùng phát nhanh và lan ra cả phòng ngủ.

2 cô gái dẫn theo 1 công an đi đánh ghen

Ngày 26/9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bảo vệ một chung cư ở TP Thủ Đức bấm thang máy cho người không sinh sống tại chung cư lên xô xát tại tầng 21.

Thông tin ban đầu, tối 25/9, hai cô gái ngụ tại tầng 9 của chung cư The Eastern, đường Liên Phường xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông tên T ngụ tại tầng 21.

Người mặc đồ công an được bảo vệ chung cư bấm thang máy cho lên. Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, hai cô gái này dẫn theo một người đàn ông mặc đồ công an, bảo vệ chung cư bấm thang máy dẫn lên tầng 21.

Khi vừa gặp anh T, cả ba người lao vào xô xát với anh T. Vụ việc sau đó được bảo vệ và cư dân can ngăn, anh T bị đánh ở đầu, chảy máu.

Một lãnh đạo Công an TP Thủ Đức xác nhận có vụ xô xát trên. Vị này nói thêm người mặc đồ công an trên là người yêu của một cô gái và là công an một đơn vị tại TP Thủ Đức. Hai nam, hai nữ có tát nhau do ghen tuông, nhưng vụ việc không mang tính chất nghiêm trọng nên hai bên tự hoà giải.

Người đàn ông giết vợ được cả khu phố xin giảm án

Ngày 26/9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm Huỳnh Quang Đạt (SN 1966, ngụ TP HCM) về tội "Giết người". VKS truy tố người này ở khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Cáo trạng thể hiện, ông Đạt có vợ là bà U. (SN 1968) bị bệnh nặng, nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp (TP HCM).

Hơn 7 giờ ngày 4/11/2021, ông Đạt mua dây điện về, đưa bà U. cầm một đầu, đầu còn lại cắm vào ổ điện. Khoảng 4 giây thì ông Đạt thấy bà U. nằm im nên tháo phích cắm điện ra khỏi ổ, cột hai đầu dây vào cổ tay mình rồi cầm chuôi cắm điện gắn vào ổ khoảng 5 phút để tự tử. Ông này lặp đi lặp lại khoảng 5 lần nhưng không chết.

Bị cáo Đạt tại phiên xét xử.

Lúc này, người chăm sóc bệnh nhân cùng phòng đi đóng viện phí về thấy nên truy hô, ngắt cầu dao, phá cửa vào cứu ông Đạt.

Theo bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y (Sở Y tế TP HCM), bà U. chết do chạm điện.

Tại toà, HĐXX yêu cầu ông Đạt khai báo vụ việc thêm lần nữa. Bị cáo phân trần mình và vợ đã cùng lên kế hoạch chết cùng nhau.

Luật sư của bị cáo cho biết chính quyền địa phương nơi ông Đạt sinh sống xác nhận gia đình ông thuộc diện khó khăn. Đặc biệt, người dân khu phố nơi gia đình ông Đạt ở nhiều năm qua, dù không liên quan đến vụ án nhưng đã làm đơn thư xin HĐXX cứu xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông vì thương xót gia cảnh của bị cáo. Luật sư nói đây là điều rất hiếm thấy trong một vụ án gây hậu quả chết người, phần nào thể hiện được nhân cách của bị cáo.

Xem xét vụ án, toà án đã tuyên phạt bị cáo Đạt mức thấp nhất của khung hình phạt là 7 năm tù giam về tội "Giết người".

Bão số 4 Noru khả năng vẫn còn mạnh thêm

Chiều nay (26/9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về cơn bão số 4 Noru đang hướng vào đất liền.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), hồi 16 giờ chiều nay (26/9), bão số 4 Noru đang ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (118-149km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 4 Noru. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Đến 16 giờ ngày 27/9, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 320km, cách Quảng Nam khoảng 270km, cách Quảng Ngãi khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km đi vào đất liền Trung Trung Bộ, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

“Nhận định khoảng sáng đến trưa ngày 28/9, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó đi xuyên qua Tây Nguyên, sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan”, ông Hưởng cho hay.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-ot-tu-quan-ao-cua-nguoi-yeu-thanh-nien-gay-chay-chung...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-ot-tu-quan-ao-cua-nguoi-yeu-thanh-nien-gay-chay-chung-cu-a571582.html