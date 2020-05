Tin tức 24h qua: “Sáp nhập” hộ nghèo, biến cả gia đình thành “con” người khác

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 20:00 PM (GMT+7)

Quân chủng Hải quân lên tiếng trong vụ xét xử cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến; “Sáp nhập” hộ nghèo, biến cả gia đình thành “con” người khác… là những tin nóng nhất 24h qua.

“Sáp nhập” hộ nghèo, biến cả gia đình thành “con” người khác

Theo tìm hiểu của PV, tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), có nhiều hộ nghèo trong thôn được “sáp nhập” lại với nhau. Trên thực tế, trong sổ hộ khẩu thôn Thành Thượng vẫn còn 15 hộ nghèo, nhưng trong giấy tờ của cơ quan chức năng chỉ còn 8 hộ nghèo (sáp nhập 7 hộ).

Ông Lê Duy Chấp, trưởng thôn Thành Thượng chia sẻ về vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Oai (SN 1967) cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo từ năm 2016 đến nay. Khi thấy thông báo nhận tiền hỗ trợ, vợ tôi lên xã nộp sổ hộ nghèo để nhận tiền, tuy nhiên khi đến sổ của nhà tôi thì trong danh sách không có tên gia đình”.

Cũng theo ông Oai, gia đình ông bị “sáp nhập” vào gia đình bà Lê Thị Chinh (SN 1955) là chủ hộ. Ông Oai, vợ và 2 người con của ông đều là "con" của bà Chinh trong giấy chứng nhận hộ nghèo.

Ông Nguyễn Duy Chấp, Trưởng thôn Thành Thượng, xã Thiệu Thành xác nhận có sự việc “sáp nhập” hộ nghèo vào với nhau ở trong thôn. Ông Chấp nói: “Thôn hiện có 15 hộ nghèo, nhưng để đạt tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% theo chỉ tiêu cấp trên giao thì phải ghép 2 hộ lại làm 1. Thế nên bây giờ trong danh sách thôn chỉ còn 8 hộ nghèo và 60 hộ cận nghèo”.

Ông Lê Tiến Đăng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xác nhận có sự việc một số người nhà của cán bộ xã "đi lạc" vào các hộ cận nghèo khác. Ông Đăng cho biết thêm: Sau khi có thông tin phản ánh, Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo xử lý sự việc.

Nói về việc nhiều hộ bị “sát nhập” hộ nghèo, ông Đăng lý giải: “Việc sáp nhập các hộ, ghép một số khẩu thực sự nghèo sang hộ khác là có, nhưng cụ thể bao nhiêu thì phải chờ huyện kiểm tra, kết luận”.

Quân chủng Hải quân lên tiếng trong vụ xét xử cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Ngày 19/5, trong phiên xử cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cùng các đồng phạm, đại diện Quân chủng Hải quân được tòa triệu tập với tư cách là bị hại.

Toàn cảnh phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến.

Trước tòa, đại diện Quân chủng Hải quân cho hay thời điểm xảy ra vụ án, ông Hiến là Tư lệnh, chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của quân chủng, trong đó có quản lý, sử dụng đất quốc phòng đảm bảo đúng mục đích, quy định.

Về việc đưa ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng sang làm kinh tế, vị đại diện cho hay đây là chủ trương do Thường vụ Đảng ủy Quân chủng quyết định, Tư lệnh Nguyễn Văn Hiến ký văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng và được chấp nhận.

Đại diện Quân chủng Hải quân cũng xác nhận thiệt hại của đơn vị là bị mất quyền quản lý, sử dụng ba khu đất nêu trên (cáo trạng xác định thất thoát hơn 939 tỉ đồng – PV).

Được hỏi về quan điểm xử lý đối với ba khu đất và số tiền hơn 939 tỉ đồng, đại diện Quân chủng Hải quân đề nghị tòa buộc các bị cáo và công ty liên doanh trả lại quyền sử dụng đất cho quân chủng, buộc Công ty Hải Thành nộp trả hơn 939 tỉ đồng về cho quân chủng quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, hiện các đối tác đã đầu tư số tiền rất lớn vào những dự án nói trên nhưng chưa thu hồi được vốn. Do vậy, Quân chủng Hải quân đề nghị tòa xử lý theo quy định của pháp luật, quân chủng sẽ đề nghị các cấp thẩm quyền có cơ chế phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Ai sẽ là tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 18/5, đoàn công tác do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã về làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác điều động nhân sự.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 18/5.

Theo đó, buổi làm việc sẽ thông báo Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về chủ trương cho thực hiện quy trình điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Bộ Công an và cho thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả, 100% cán bộ trong Ban Giám đốc, BCH Đảng ủy Công an tỉnh tín nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Bộ Công an và thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá.

Nghĩa cử xúc động của người bác tàn tật trong vụ bé 3 tuổi bị bỏ rơi tại tòa

Trưa 19/5, bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Phòng LĐTBXH TP.Bắc Giang, Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị liên quan đã đến nhà mẹ ruột của cháu bé 3 tuổi bị bố bỏ rơi tại TAND tỉnh Bắc Giang là chị Đ.T.L tại tổ dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai, TP.Bắc Giang để làm thủ tục trao lại cháu bé.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang bàn giao cháu bé cho gia đình.

Chị L. (mẹ cháu bé) cho biết dù đã nhận con nhưng do không có đủ kinh tế để nuôi một nách 3 đứa con. Vì thế chị phải nhờ bác ruột của cháu nuôi giúp.

Bà Đào Thị Bình, người nhận nuôi cháu bé cho biết, bản thân bà cũng là người tàn tật và không có chồng, kiếm được đứa con gái nên bà phải 1 mình nuôi con. Bà cũng chỉ bán rau kiếm sống nên rất khó khăn, nhưng bà không thể bỏ cháu bơ vơ nên đã chấp nhận nuôi cháu bé, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, bác cháu đói khổ có nhau.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-sap-nhap-ho-ngheo-bien-ca-gia-dinh-thanh-con-nguoi-khac-502020...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-sap-nhap-ho-ngheo-bien-ca-gia-dinh-thanh-con-nguoi-khac-502020195195917813.htm