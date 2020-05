Ai sẽ là tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa?

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 07:30 AM (GMT+7)

100% cán bộ trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa tín nhiệm đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), vào cương vị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chiều ngày 18-5, đoàn công tác do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã về làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác điều động nhân sự.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 18-5

Theo đó, buổi làm việc sẽ thông báo Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về chủ trương cho thực hiện quy trình điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Bộ Công an và cho thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp và tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, trong đó có phần đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh.

Căn cứ vào điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, sau khi nhận xét, đánh giá, hội nghị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao theo đúng quy trình.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được điều động về Bộ Công an

Kết quả, 100% cán bộ trong Ban Giám đốc, BCH Đảng ủy Công an tỉnh tín nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Bộ Công an và thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, vào ngày 21-8-2018, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) đã được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thay cho Thiếu tướng Trịnh Xuyên về nghỉ chế độ.

Gần 2 năm về nhận nhiệm vụ tại Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành Công an tỉnh Thanh Hóa, trong đó nổi bật có công tác phòng chống tham nhũng, nhiều vụ án tham nhũng đã được phanh phui, xử lý.

