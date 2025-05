Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

*Tiếp tục cập nhật

Tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, mở đầu lễ viếng, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức lễ tang, tóm tắt tiểu sử, những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và công bố danh sách Ban lễ tang.

Sau khi đoàn gia quyến vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu. Ảnh: Giang Huy

Tham gia đoàn Ban Chấp hành Trung ương có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương.

Sau khi thắp hương, Đoàn dành một phút mặc niệm. Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đi vòng quanh linh cữu tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước.

Gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Giang Huy

Tiếp nối đoàn của Tổng Bí thư Tô Lâm là các đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu; đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu; đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến dẫn đầu.

Tại TP HCM, từ 6h30 nhiều lãnh đạo thành phố, cơ quan đoàn thể đã có mặt ở hội trường Thống Nhất để chờ đến giờ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Dẫn đầu đoàn viếng là Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên. Tham dự lễ viếng còn có Phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được, nguyên Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Giám đốc Công an thành phố Lê Hồng Nam.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn viếng ở TP HCM. Ảnh: Đình Văn

Tại quê nhà Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo và cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan quân sự, công an cùng cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại nhà khách T50, Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Từ nhiều tháng trước, cơ quan chức năng đã mở khoảng 500 m đường vào khu mộ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại núi Dông Bồ, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.

Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, núi Dông Bồ, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ. Ảnh: Phạm Linh

Quốc tang trong hai ngày 24-25/5

Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong hai ngày 24 và 25/5, các cơ quan, công sở và nơi công cộng treo cờ rủ, ngừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng từ 7h ngày 24 đến 7h ngày 25/5. Lễ truy điệu diễn ra lúc 7h ngày 25/5, lễ an táng cùng ngày vào 15h tại nghĩa trang quê nhà ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng thời gian này, lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại hội trường Thống Nhất (TP HCM) và hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, số 142 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi.

Ban lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gồm 34 thành viên, do Chủ tịch nước Lương Cường làm Trưởng ban. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... tham gia Ban lễ tang. Ban tổ chức lễ tang gồm 25 thành viên, do Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm trưởng ban.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần lúc 22h51 ngày 20/5/2025 tại nhà riêng do tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 88 tuổi.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: TTXVN

Ông sinh năm 1937, tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; là kỹ sư địa chất, giáo sư danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga (từ năm 2001); Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 9, Ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa liên tiếp từ khóa 5 (dự khuyết) đến khóa 9; đại biểu Quốc hội các khóa 7, 8 và 10.

Năm 1987, ông được phân công làm Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Từ năm 1992, ông giữ chức Phó thủ tướng trọn một nhiệm kỳ và được bầu làm Chủ tịch nước hai nhiệm kỳ từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tặng Huân chương Sao Vàng và huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.