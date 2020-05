Tin tức 24h qua: "Quái xế” bốc đầu xe khắp Đà Nẵng bị công an “bốc” về đồn

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 20:40 PM (GMT+7)

Quái xế bốc đầu xe khắp Đà Nẵng rồi tung clip thách thức công an; 3 bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 được công bố khỏi bệnh lần thứ 2... là những tin nóng 24h qua.

"Quái xế” bốc đầu xe khắp Đà Nẵng bị công an “bốc” về đồn

Đêm 9/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip 2 thanh niên lạng lách, bốc đầu chạy 1 bánh trên cầu Rồng của TP.Đà Nẵng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng xe không biển số, chủ động quay clip để tung lên mạng, thách thức cơ quan thực thi pháp luật.

Thực hiện bốc đầu xe, lạnh lách, Triệu Đức Hải đã bị cơ quan Công an Đà Nẵng mời lên làm việc.

Sau khi clip xuất hiện, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã truy vết và đến đêm 11/5, đã tìm ra các cá nhân trong clip này. Công an TP.Đà Nẵng đã xác định được đối tượng là Triệu Đức Hải (SN. 2000, quê tỉnh Cao Bằng) hiện đang tạm trú tại phường Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Theo lời khai của Hải, sau khi lên kế hoạch bốc đầu xe với mục đích tung lên mạng xã hội nhằm gây sự chú ý của cộng đồng mạng, Hải đã hẹn gặp nhóm bạn để thực hiện kế hoạch này.

Đến tối 9/5, Hải và 1 đối tượng khác đã có hành vi bốc đầu xe, lạng lách với tốc độ cao trên nhiều tuyến phố chính của Đà Nẵng như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, cầu Rồng, Võ Nguyên Giáp để các đối tượng khác chạy theo quay clip lại, đưa lên 1 trang facbook do nhóm quản lý.

Tại cơ quan Công an, Hải đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình, đồng thời khai ra tất cả nhóm thanh niên cùng tham gia bốc đầu, lạng lách vào thời điểm nêu trên.

3 bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 được công bố khỏi bệnh lần thứ 2

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 12/5, đã 26,5 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18h ngày 12/5, Việt Nam có tổng cộng 288 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 3 bệnh nhân (tái dương tính) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi: BN151, BN207, BN224.

Hiện tại các bệnh nhân trên sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Về tình hình điều trị bệnh nhân nặng, hiện Việt Nam chỉ còn bệnh nhân 91 nguy kịch, đã được chụp CT để đánh giá chức năng phổi. Chiều ngày 12/5, bệnh nhân được hội chẩn tiếp tục để đánh giá khả năng ghép phổi. Trong khi đó, bệnh nhân 19 là bác của bệnh nhân số 17 ở Trúc Bạch, Hà Nội đã chuyển trạng thái, hồi phục tốt, đã tự thở khí phòng.

CSGT TP.HCM được dừng xe kiểm tra không cần chỉ ra lỗi vi phạm từ ngày 15/5

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, từ ngày 15/5 đến hết ngày 14/6, sẽ tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn TPHCM.

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, từ 19h - 02h hàng ngày, các Đội, Trạm sẽ tổ chức ít nhất một ca công tác (riêng ngày thứ 7, Chủ Nhật ít nhất hai ca công tác) kiểm soát, xử lý vi phạm tại các điểm đen về TNGT đã xác định trên địa bàn.

CSGT được dừng phương tiện để kiểm soát mà không cần chỉ ra lỗi vi phạm.

Lực lượng CSGT sẽ tiến hành tổng kiểm soát đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, tập trung vào ôtô kinh doanh vận tải hành khách, ôtô vận tải container, ôtô con và xe môtô trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn TPHCM.

Đặc biệt, các Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực hiện theo nội dung kế hoạch được phép dừng các phương tiện tham gia giao thông để kiểm soát giấy tờ của người và phương tiện tham gia giao thông mà không cần có lỗi ban đầu nhằm kịp thời phát hiện và kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông.

Trong đó, tập trung vào các lỗi vi phạm như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, chở hàng quá tải, quá khổ, chở vật liệu để rơi vãi, đi đường cấm, khu vực cấm, đi không đúng phần đường, làn đường... Trường hợp phương tiện đã được kiểm soát tại các địa bàn, nếu phát hiện vi phạm mới thì được tiếp tục kiểm soát, xử lý theo quy định khác.

Y án Phan Văn Anh Vũ, bắt tạm giam 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng

Chiều 12/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên phúc thẩm vụ thâu tóm đất vàng, xảy ra tại TP Đà Nẵng. Sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung, HĐXX tuyên y án đối với cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng - Trần Văn Minh (17 năm tù) và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” 25 năm tù) về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Bắt tạm giam bị cáo Trần Văn Minh để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ.

Riêng bị cáo Văn Hữu Chiến – cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt, tuyên bản án 10 năm tù về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Bắt tạm giam bị cáo Chiến để đảm bảo thi hành án. Trước đó, Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Chiến 12 năm tù về hai tội trên.

Bàn giao hài cốt cho người nhà nạn nhân vụ Bí thư xã giết người đốt xác

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Đỗ Văn Minh (SN 1971, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người.

Ngoài ra, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ có hay không đồng phạm với ông Minh trong kế hoạch giết người rùng rợn để trục lợi bảo hiểm và củng cố hồ sơ để khởi tố ông Minh thêm hành vi xâm phạm mồ mả.

Hài cốt anh Trần Nho Vương được đưa về an táng tại nghĩa trang xã Đan Phượng nơi ba mẹ anh đang sống.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông có mặt tại UBND xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để làm việc với gia đình nạn nhân và làm các thủ tục bàn giao giấy tờ, trao trả hài cốt anh Trần Nho Vương cháu vợ ông Minh cho gia đình về lo hậu sự. Hài cốt anh Vương được đưa về an táng tại nghĩa trang xã Đan Phượng.

Trước đó, khoảng 5h ngày 4/5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) người dân phát hiện 1 chiếc xe bán tải bị cháy, trong xe có một tử thi bị cháy biến dạng. Ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ ông Minh khi đang lẩn trốn tại Bình Phước. Nghi phạm Minh khai nhận, trong quá trình đầu tư sàn giao dịch cà phê đã thua lỗ và nợ số tiền hơn 10 tỉ đồng. Khoảng đầu tháng 4/2020, ông Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết để trên xe và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng mình đã chết, nhằm mục đích xoá nợ và để vợ con được hưởng bảo hiểm (khoảng 18 tỉ đồng).

Giữa đêm 3/5, đối tượng vào nghĩa trang xã Quảng Khê (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) để đào trộm mộ của một người dân địa phương, mới mất cách đó 1 tuần. Tuy nhiên, khi đào đến quan tài do mệt quá nên Minh từ bỏ ý định. Trộm thi thể bất thành, Minh mua một can xăng, 3 can dầu hỏa loại 30 lít để trên thùng xe.

Khoảng 0 giờ 4/5, Minh sát hại người cháu vợ là anh Trần Nho Vương. Sau đó, Minh đưa thi thể nạn nhân lên xe chở ra khu vực Quốc lộ 28. Lúc này, Minh dùng 120 lít xăng, dầu đã mua đốt xe cùng thi thể anh Vương nhằm tạo hiện trường giả.

Sau khi đã thực hiện tội ác, Minh bỏ trốn xuống Bình Phước và cắt đứt mọi liên lạc.

