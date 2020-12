Tin tức 24h qua: Nhặt được bao tiền, tài xế GrabBike và khách mang đến công an tìm người đánh rơi

Thứ Năm, ngày 24/12/2020 20:49 PM (GMT+7)

Nhặt được bao tiền, tài xế GrabBike và khách mang đến công an tìm người đánh rơi; Bé 3 tuổi bị cô giáo lột chăn, bắt đứng ngoài cửa lớp giữa thời tiết giá lạnh... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nhặt được bao tiền, tài xế GrabBike và khách mang đến công an tìm người đánh rơi

Sáng 24/12, anh Phạm Hồng Quảng là tài xế GrabBike chở khách là anh Nguyễn Quốc An, đi đến khu phố Bình Đường 1 (phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), thì phát hiện một bao nylon bên đường. Bên trong bao có 360 triệu đồng, nên mang bao tiền đến công an phường An Bình trình báo.

Công an phường An Bình xác định số tiền trên là bà Nguyễn Thị T. (59 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Dĩ An) trên đường đi rút tiền từ ngân hàng về đã đánh rơi. Công an phường đã làm thủ tục trao trả toàn bộ số tiền cho bà T.

Hai anh An và Quảng đến công an giao nộp số tiền nhặt được để trả lại cho người bị mất

Được biết, anh An và anh Quảng đều là công nhân lao động hiện đang sống và làm việc tại TP Dĩ An.

Hành động nhặt được của rơi trả lại cho người mất của anh An và anh Quảng rất đáng được biểu dương và công an phường đã đề xuất cấp trên khen thưởng đối với hai anh.

Hà Nội dự kiến sẽ có thêm 10 cầu vượt sông Hồng

Theo Bộ GTVT, cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), thuộc đường Vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội. Hiện tuyến đường vành đai này Thủ tướng đang giao Bộ GTVT lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở báo cáo Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Sau khi đầu tư hoàn thành cầu Mễ Sở, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu về tên gọi cầu theo quy định.

Sơ đồ quy hoạch cầu Mễ Sở và đường Vành đai 4 nối Thường Tín (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên). Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn

Về đề xuất nghiên cứu thêm cầu dây văng vượt sông Hồng để giảm tải cầu Mễ Sở, Bộ GTVT cho rằng theo quy hoạch phát triển giao thông thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng phê duyệt, ngoài cầu Mễ Sở, giai đoạn tới sẽ tiếp tục xây dựng 9 cầu vượt sông Hồng.

Cụ thể sẽ xây thêm cầu Hồng Hà, Thăng Long mới, Tứ Liên, Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), Thượng Cát, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Phú Xuyên, Vân Phúc nhằm kết nối giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông Hồng.

Hàng cây phong ở Hà Nội ra sao sau 3 năm chăm sóc?

Vào đầu tháng 1/2018, Hà Nội đã trồng hàng trăm cây phong lá đỏ trên dải phân cách một số tuyến phố như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội)... với kỳ vọng đây sẽ là con đường lãng mạn bậc nhất Thủ đô với vẻ đẹp sánh ngang với các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Sau 3 năm trồng, hàng phong lá đỏ này không còn được nguyên vẹn. Đầu đông là thời điểm hàng cây phong sẽ bắt đầu ra lá tuy nhiên thời điểm hiện tại nhiều cây nhìn không khác gì "bó củi khô".

Sau gần 3 năm chăm sóc, hàng phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh lại trơ trọi, thiếu sức sống.

Cây trơ trụi lá, không có sức sống, nhiều cây còn có vết nứt toác trên thân, có dấu hiệu héo mòn, nhiều vị trí cây phong đã được chuyển đi để lại khoảng trống trên dải phân cách, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của người dân.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do khí hậu Việt Nam khá khác so với những nước từng trồng loại cây này thành công.

Bé 3 tuổi bị cô giáo lột chăn, bắt đứng ngoài cửa lớp giữa thời tiết giá lạnh

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin về việc một học sinh trường mầm non Happy Kids cơ sở Vạn Phúc, (Hà Đông, Hà Nội) bị cô giáo lột chăn. Xốc nách, bắt đứng ngoài cửa lớp giữa thời tiết lạnh giá khiến dư luận xôn xao.

Sau khi đoạn clip và câu chuyện trên được chia sẻ lên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Ai cũng tỏ ra phẫn nộ trước hành động của giáo viên.

Cô giáo lột chăn, xốc nách bé trai cho ra ngoài cửa đứng.

Chiều 24/12, bà Ngọc Anh - Quản lý trường Mầm non Happy Kids (Vạn Phúc, Hà Đông) cho biết, bé T.Đ 3 tuổi học tại trường được 4 tháng. Chiều 21/12, bé T.Đ cùng bạn nói chuyện trong lớp, cô giáo Yến nhắc nhở, nhưng T.Đ vẫn tiếp tục nói cô đã bế xốc bạn này ra ngoài cửa để các bạn khác tiếp tục nghỉ.

Cô Yến cho học sinh T.Đ. đứng ngoài cửa khoảng 1 phút. Lúc đứng trước cửa học sinh này đã tè dầm. Sau đó, cô giáo dọn dẹp và đưa bé Đ. vào lớp. Sau khi sự việc xảy ra, cô Yến cũng gửi lời xin lỗi gia đình học sinh và nghỉ việc tại trường.

