Tin tức 24h qua: Nắng nóng lịch sử, nhiều tuyến đường ở miền Trung hằn lún

Thứ Năm, ngày 23/07/2020 20:09 PM (GMT+7)

Nắng nóng lịch sử hủy hoại nhiều tuyến đường ở Miền Trung; Hàng loạt clip cô gái trẻ bán khỏa thân cho trẻ em đụng chạm vùng nhạy cảm gây bức xúc... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nắng nóng lịch sử, nhiều tuyến đường ở miền Trung, hằn lún

Gần 2 tháng qua trên địa bàn các tỉnh miền Trung liên tục xuất hiện tình trạng nắng nóng kéo dài với cường độ mạnh, nhiệt độ trung bình ngoài trời liên tục đều trên 38 độ với thời gian nắng kéo dài hơn 10 tiếng.

Trên các tuyến đường giao thông, nhiệt độ đo được trên mặt đường luôn đạt tầm 70-80 độ. Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao và kéo dài liên tục khiến tuyến đường bị ảnh hưởng.

Mặt đường trồi nhựa nếu không được khắc phục kịp thời có thể gây mất ATGT. (Ảnh: Hằn lún xảy ra trên tuyến tránh TP Hà Tĩnh ngày 17/7/2020)

Tình trạng đường bị ảnh hưởng tập trung chủ yếu ở các khu vực có lưu lượng xe cao và điểm dừng xe như trạm thu phí, đèn tín hiệu, đoạn đường cong. Đối với các tuyến xuất hiện vết hằn lún sẽ được sửa chữa thực hiện thảm mới thay thế, trong khi đó các tuyến bị ảnh hưởng ít hơn sẽ tiếp tục theo dõi.

Nắng nóng ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hằn lún không chỉ xuất hiện ở các tuyến đường cũ mà còn xuất hiện ở các công trình mới đưa vào sử dụng, trên mặt cầu.

Bộ GTVT cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất hình thức xử lý đối với các đơn vị chậm trễ trong việc sửa chữa, khắc phục hằn lún vệt bánh xe ảnh hưởng đến ATGT như dừng thu phí, cấm tham gia đấu thầu các dự án của Bộ GTVT.

Liên quan đến vụ án Nhật Cường, một công an bị tước danh hiệu trước khi bị khởi tố

Trong 3 bị can bị khởi tố về hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý, bị can Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983 từng công tác tại Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu.

Bị can Phạm Quang Dũng (ảnh Bộ Công an)

Về trường hợp của bị can Phạm Quang Dũng, trao đổi với PV, một lãnh đạo C03 của Bộ Công an cho biết, Phạm Quang Dũng bị tước danh hiệu Công nhân nhân dân trước khi Cơ quan An ninh khởi tố bị can.

Vụ án Nhật Cường do C03 đang thụ lý, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (bị can này đang bị truy nã). Mới đây nhất, Cơ quan điều tra khởi tố 2 đối tượng, trong đó có Bùi Quốc Việt là anh trai của Bùi Quang Huy. Bị can này bị khởi tố về tội Buôn lậu.

Vụ án Nhật Cường được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Hàng loạt clip cô gái trẻ bán khỏa thân cho trẻ em đụng chạm vùng nhạy cảm gây bức xúc

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện hàng loạt clip ghi lại cảnh người phụ nữ không mặc quần để trẻ con vô tư sờ vào những bộ phận "nhạy cảm". Những hình ảnh này lập tức đang gây "bão", khiến cộng đồng mạng bức xúc…

Theo nội dung clip, người phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng không mặc quần, bên cạnh là 2 bé trai và 1 bé gái. Trong hơn 2 phút, người phụ nữ này để 3 đứa trẻ thoải mái đụng chạm chỗ nhạy cảm và thản nhiên bấm điện thoại.

Hình ảnh phòng ngủ của chị M. được camera an ninh ghi lại và bị phát tán lên mạng xã hội.

Các đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội cho thấy, vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3-2020.

Danh tính người phụ nữ xuất hiện trong các đoạn clip trên là V.H.M (35 tuổi, trú tại TP Hải Phòng).

Trả lời báo chí qua điện thoại, chị M. cho biết loạt clip trên bị kẻ gian tung lên mạng khi hack camera an ninh của gia đình chị. Chị đã nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh sự việc.

Tài xế lái xe khách lao xuống vực ở Kon Tum bị bắt tạm giam

Sáng 23/7, Công an tỉnh Kon Tum đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi; trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) do hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Tài xế Nam là người lái xe khách loại 48 chỗ, chở 40 người khi lưu thông trên Quốc lộ 14C, đoạn qua đèo Ngọc Vin, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum thì bị mất lái lao xuống vực làm 6 người chết và 34 người bị thương hôm 11/7. Một số nạn nhân bị thương nặng vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã xác định xe khách chạy không đúng tuyến.

