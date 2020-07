Tin tức 24h qua: Mánh khóe tráo người của “tú ông” trong đường dây mại dâm 30.000 USD

Thứ Hai, ngày 13/07/2020 20:03 PM (GMT+7)

Mánh khóe tráo người của “tú ông” trong đường dây mại dâm 30.000 USD; Ăn nhầm lá cây độc, 3 người tử vong… là những tin nóng 24h qua.

Mánh khóe tráo người của “tú ông” trong đường dây mại dâm 30.000 USD

Ngày 13/7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vẫn đang mở rộng điều tra đường dây môi giới mại dâm giá 18.000-30.000 USD của Lục Triều Vỹ.

Chân dung tú ông Lục Triều Vỹ

Chiều 12/7, Vỹ điều 3 cô gái, trong đó 2 người được giới thiệu đạt danh hiệu hoa hậu Việt Nam tại nước ngoài, một nữ diễn viên nổi tiếng đến khách sạn 5 sao tại quận 1, bán dâm cho khách với giá 18.000-30.000 USD.

Mỗi lần môi giới thành công, Vỹ sẽ nhận 30% tiền hoa hồng, tuy nhiên khi cảnh sát ập vào bắt quả tang thì chỉ có một người đẹp đúng như quảng cáo, hai người còn lại sử dụng chứng minh nhân dân giả người nổi tiếng.

Làm việc với công an, Vỹ cho biết, đã tìm những cô gái có vẻ ngoài giống các diễn viên, người mẫu... rồi làm giả chứng minh nhân dân cho họ. Sau đó Vỹ sẽ đưa chứng minh nhân dân giả này cho khách xem để tạo niềm tin và nâng giá.

Tuy nhiên, các cô gái này chỉ nhận được 10-20% giá khách trả cho Vỹ.

Ăn nhầm lá cây độc, 3 người tử vong

Sáng 13/7, một lãnh đạo xã Linh Hồ (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ngộ độc lá ngón, khiến 3 người tử vong, 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, sáng 12/7, nhóm 5 người dân (đều là nữ) ở xã Linh Hồ đi hái rau rừng để nấu canh ăn, tuy nhiên nhóm này hái nhầm lá ngón. Sau khi ăn, cả 5 người thấy buồn nôn, tê chân tay, tê miệng, khó chịu nên đã gọi cho người thân đến đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân, đã có 3 người tử vong, 2 người còn lại hiện đang cấp cứu.

Từ 5/8, CSGT cấp huyện được tuần tra, xử phạt trên quốc lộ

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy định tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (CSGT).

CSGT cấp huyện được tuần tra, xử phạt trên quốc lộ từ ngày 5/8.

Trong đó, đáng chú ý Khoản 2 Điều 6 Thông tư này quy định về tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, từ ngày 5/8, Công an cấp huyện bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính thuộc huyện.

So sánh với quy định hiện hành điểm b Khoản 3 Điều 17 Thông tư 01/2016/TT-BCA, khi tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, Công an cấp huyện phải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Đây là điểm mới của Thông tư 65, mở rộng tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát của Công an huyện.

Học sinh lớp 1 bị bố của bạn tìm đến trường đánh dã man

Ngày 13/7, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP.Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở TP.Hoà bình) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho học sinh lớp 1.

Bé trai lớp 1 bị phụ huynh của bạn cùng lớp đưa ra ngoài hành hung.

Theo đó, vào khoảng 13h50 chiều 10/7, cháu N. G. K. (7 tuổi, trú tại tổ 7, Phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình), là học sinh lớp 1A3, Trường tiểu học Hữu Nghị, TP.Hòa Bình, đang ở trường thì bị ông Đức đưa ra ngoài hành hung khiến cháu K. chảy nhiều máu, bị thương ở vùng mặt và tay.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình, Công an TP.Hòa Bình đã tiếp nhận sự việc, khám nghiệm hiện trường và đưa ông Đức về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ông Đức thừa nhận hành hung cháu K. vì trong lúc cháu này và con ông Đức chơi với nhau có xảy ra mâu thuẫn.

Hiện cháu K. đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Công an TP.Hòa Bình đang tạm giữ ông Đức để tiếp tục làm rõ sự việc, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Thủ tướng đồng ý mở lại vận chuyển hàng không giữa Việt Nam - Trung Quốc

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, đối với việc mở các đường bay quốc tế, Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc, tần suất và điều kiện vận chuyển hành khách giữa hai nước do nhà chức trách hàng không Việt Nam và Trung Quốc thống nhất.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, chỉ đạo Việt Nam Airlines khẩn trương tổ chức đưa số công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước trong thời gian sớm nhất

Đồng thời làm việc với các nước về tăng cường chuyến bay cứu hộ, mở cửa chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và các nước, đón công dân Việt Nam tại các điểm trung chuyển lớn các chuyến bay quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc (Quảng Châu, Đài Loan), Lào, Campuchia.

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông tin cho công dân Việt Nam ở nước ngoài các điểm trung chuyển đón công dân về nước.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-manh-khoe-trao-nguoi-cua-tu-ong-trong-duong-day-mai-dam-30000-usd-5020201372021843.htm