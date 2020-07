Tin tức 24h qua: "Quái vật" xuyên lòng đất được đưa từ Ý về Hà Nội

Thứ Hai, ngày 06/07/2020 20:00 PM (GMT+7)

"Quái vật" xuyên lòng đất được đưa từ Ý về Hà Nội; Xe PCCC bật tín hiệu khẩn cấp, đoàn xe chở công nhân liên tục vượt nhau, không nhường đường... là những tin nóng nhất 24h qua.

"Quái vật" xuyên lòng đất được đưa từ Ý về Hà Nội

Ban quản lý Dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết đang gấp rút để hoàn thiện tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội dài 8 km vào năm 2021. Hiện các nhà thầu đang hoàn thiện các nhà ga và giếng ngầm để đưa khoan đường hầm dài 4,5 km (đoạn từ Kim Mã đến ga Hà Nội).

Máy khoan đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Theo Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, dự kiến cuối năm nay máy đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội với công nghệ của Ý sẽ được chuyển về thành phố để thực hiện mũi khoan đầu tiên tại khu vực ga ngầm S9 (đầu đường Kim Mã). Máy khoan nặng hàng trăm tấn sẽ được đặt tại độ sâu từ 21-22 m để khoan đoạn đường hầm dài 4,5 km, rộng 6,3 m, tốc độ khoan dự kiến đạt 10 m/ngày.

Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, việc lắp đặt máy đào thường được thực hiện ở dưới đáy hố đào hoặc hộp ga như dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Để đưa “quái vật” máy khoan khổng lồ xuống dưới lòng đất, các bộ phận của máy khoan được một cần cẩu siêu lớn chuyển xuống dưới lòng đất đề lắp ráp lại với nhau.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km có 12 ga, trong đó có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, đi qua các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm. TP Hà Nội dự kiến khai thác thương mại đoạn tuyến trên cao dài 8 km từ Nhổn đến Cầu Giấy vào năm 2021. Đoạn đi ngầm của tuyến đường sắt này dài 4,5 km còn lại sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2022.

Một nữ nhân viên bị xe bán tải tông tử vong trong sân bay Nội Bài

Vào khoảng 13h20 chiều 6/7, tại vị trí đường công vụ sân đỗ phía sau vị trí đỗ tàu bay 24, xe bán tải của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay VAECO đã xảy ra va chạm với một nhân viên vệ sinh sân đường của Cảng HKQT Nội Bài khiến nhân viên vệ sinh này tử vong.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Ông Trần Hoài Phương – Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã thu hồi giấy phép hoạt động của tài xế xe bán tải và đang làm việc với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ sự việc.

Tây Nguyên phát hiện 34 người nhiễm bệnh bạch hầu

Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho biết, tính đến nay đã có 34 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu: 16 trường hợp ở Đắk Nông, 10 trường hợp ở Gia Lai và tám ca bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong những bệnh nhân này, có ba trường hợp đã tử vong, hai trường hợp ở Đắk Nông và một trường hợp ở Gia Lai.

Cơ quan y tế Gia Lai lập chốt cách ly tại xã Hải Yang. Ảnh: HN

Trong tám ca mắc bệnh bạch hầu ở Kon Tum, có ba người mới được phát hiện trên địa bàn huyện Sa Thầy và Đắk Tô. Ba người này đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô. Hiện tại sức khỏe của cả ba bệnh nhân đã ổn định.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh tổ chức khám sàng lọc để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; rà soát, đẩy mạnh công tác tiêm chủng cho các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng tại các xã có ổ dịch; truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh bạch hầu cho người dân trên địa bàn...

Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 369 ca

Ngày 6/7, Bộ Y tế cho biết, vừa phát hiện thêm 14 ca nhiễm COVID-19. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 369 ca nhiễm, trong đó có 229 ca nhập cảnh được cách ly ngay và đã qua 81 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Chui trong hầm xe khách để trốn kiểm tra y tế và cách ly (Ảnh BP)

Ở một diễn biến khác, chiều 5/7, một lãnh đạo Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: 7h30’ sáng 5/7, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát xe khách mang BKS UN-8989 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, lực lượng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã phát hiện 3 công dân trốn trong hầm xe để tránh kiểm tra y tế và cách ly tập trung.

3 công dân gồm L. V. T. (SN 1987), Đ. V. M. (SN 1996), P. H. (SN 1989), đều trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong 3 người trốn dưới gầm xe thì có 2 người không có giấy tờ cá nhân, vượt biên trái phép. Đặc biệt, qua xác minh, chúng tôi phát hiện việc cho 3 công dân trốn dưới hầm xe có sự thông báo và được sự đồng ý của chủ xe ở Việt Nam. Vào 17h30’ cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức bàn giao các công dân này về quê cách ly theo đúng quy định.

Xe PCCC bật tín hiệu khẩn cấp, đoàn xe chở công nhân liên tục vượt nhau, không nhường đường

Ngày 5/7 mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh, dù xe lực lượng PCCC liên tục bật tín hiệu khẩn cấp, xin đường nhưng đoàn xe 5 chiếc chở công nhân công ty Doosan Vina liên tục chạy tốc độ cao, vượt nhau, không nhường đường cho xe chữa cháy dù đường khá vắng. Phía lãnh đạo PCCC xác nhận vụ việc trên xảy ra chiều 4/7 khi lực lượng PCCC đang trên đường làm nhiệm vụ chữa cháy.

Đoàn xe chở công nhân liên tục cản đường xe PCCC. Ảnh cắt từ clip

Sáng 6/7, ông Hồ Văn Thư, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nắm được vụ việc "Xe chở công nhân liên tục cản đường xe chữa cháy" do báo chí thông tin.

"Chúng tôi đã cử lực lượng làm việc trực tiếp với lãnh đạo PCCC và đại diện Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) và tài xế để làm rõ, xác minh sự việc. Trên cơ sở xác minh, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử phạt tương xứng", ông Thư nói.

Theo một cán bộ CSGT phụ trách việc xác minh, quá trình xác minh sẽ làm rõ hành vi "cản đường" của các tài xế xe chở công nhân, các tài xế này có cố tình cản trở hay không và cản ở đoạn đường bao nhiêu km. Việc này nhằm xử lý đúng hành vi, tránh gây oan sai cho tài xế.

