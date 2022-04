Tin tức 24h qua: Lý do phi công gọi 10 cuộc không liên lạc được với không lưu ở sân bay Cát Bi

Lý do phi công gọi 10 cuộc không liên lạc được với không lưu ở sân bay Cát Bi; Hủy bỏ xử phạt hành chính với ông Trịnh Văn Quyết... là những tin nóng nhất 24h qua.

Lý do phi công gọi 10 cuộc không liên lạc được với không lưu ở sân bay Cát Bi

Sự việc xảy ra sáng ngày 18/3 với chuyến bay VJ671 từ Hải Phòng đi Buôn Ma Thuột tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Máy bay dự kiến cất cánh lúc 6 giờ 15 phút sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, phi công đã liên lạc với kiểm soát viên không lưu hơn 10 lần trên tần số liên lạc và 3 lần trên tần số khẩn nguy để phối hợp thông tin chuyến bay, nhưng không thấy kiểm soát viên không lưu trả lời.

Tổng giám đốc TCT Quản lý bay VN Đoàn Hữu Gia cho biết, theo camera quan sát tại phòng điều hành, khi phi công gọi, kiểm soát viên không lưu không đeo headset (tai nghe và micro điều khiển) nên không biết được có cuộc gọi.

Khẳng định đây không phải sự cố uy hiếp an toàn bay hay không, lãnh đạo VATM cho biết: Máy bay sau đó đã cất cánh đúng giờ, đảm bảo an toàn theo quy định.

Được biết, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 2 kiểm soát viên không lưu tại sân bay Cát Bi, đồng thời tước giấy phép hành nghề 2 tháng.

Hủy bỏ xử phạt hành chính với ông Trịnh Văn Quyết

Chiều 6/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chính thức ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 18/1/2022 của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết (SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC).

Trước đó, UBCKNN xử phạt ông Quyết 1,5 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng vì đã bán "chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC.

Theo UBCKNN, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết.

Hà Nội cho phép mở lại quán bar, karaoke từ 0 giờ ngày 8/4

Ngày 6/4, Bộ Y tế công bố 49.124 ca nhiễm COVID-19. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.972.725 ca, trong đó có 8.274.746 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, UBND TP.Hà Nội có văn bản điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Cụ thể, đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như: Karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet hoạt động trở lại từ 0h ngày 8/4/2022 nhưng phải bảo đảm các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm nhiều phương án bất ngờ để dời biệt thự 100 tuổi bên sông Hương

Trong lúc nghiên cứu phương án nhờ “thần đèn” Nguyễn Văn Cư ở TPHCM dời ngôi biệt thự cổ theo kiến trúc Pháp độc đáo đã tồn tại hơn 100 năm tại Huế, cơ quan chức năng địa phương còn đề xuất thêm phương án bất ngờ.

Phương án thứ nhất, tổ chức di dời công trình qua phần khu đất đối diện nhà 26 phía bên kia đường Lê Lợi tại địa chỉ số 1 Phạm Hồng Thái, TP Huế; giữ nguyên hướng mặt chính công trình nhìn ra sông Hương.

Phương án hai là di dời công trình qua phần khu đất số 1 Phạm Hồng Thái và quay hướng mặt chính công trình nhìn ra đường Lê Lợi (đối diện vị trí cũ).

Điều khiến mọi người bất ngờ, quá trình thảo luận tại buổi họp, các đơn vị chức năng còn đề xuất nghiên cứu thêm phương án 3. Đó là phục dựng công trình theo hình thức kiến trúc nguyên mẫu biệt thự cổ tại 26 Lê Lợi trên khuôn viên khu đất số 1 Phạm Hồng Thái.

Với phương án này, trong quá trình tháo dỡ ngôi biệt thự Pháp cổ, đơn vị xây dựng sẽ tái sử dụng một số vật liệu của công trình cũ để phục dựng lại ngôi biệt thự mới.

Cụ bà đưa cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó qua đời

Ông Triệu Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng cho biết, Cụ Hoàng Thị Khìn - người trực tiếp đưa cơm cho Bác Hồ khi người hoạt động ở Pác Bó - vừa qua đời, hưởng thọ 102 tuổi.

Cụ Hoàng Thị Khìn qua đời vào hồi 8g ngày 31/3. Sinh thời, cụ là tấm gương, là niềm tự hào của quê hương Cao Bằng. Do tuổi cao, sức yếu nên cụ đã từ trần. Lễ viếng cụ Khìn được tổ chức trọng thể vào ngày 4/4, lễ an táng tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng được tổ chức vào sáng ngày 5/4.

