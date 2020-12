Sau khi trải qua nắng nóng đỉnh điểm trong tháng 6, miền Bắc bước sang tháng 7 với những trận mưa lớn bất ngờ. Đêm 20 rạng sáng 21/7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã xảy ra một đợt mưa to đến rất to, nhiều nơi đã xảy ra dông lốc mạnh, sét, lũ quét và sạt lở đất.