Sau gần 100 ngày "làn sóng" COVID-19 tạm lắng xuống, đến chiều tối 25/7, Đà Nẵng công bố ca bệnh 416. 3 bệnh viện lớn của Đà Nẵng phải phong tỏa.

Khắp nơi trên cả nước, triệu triệu trái tim hướng về để đóng góp từ vật chất cho đến nhân lực cho Đà Nẵng. Bằng các nỗ lực hết mình, sau gần 1 tháng Đà Nẵng đã nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 5/9/2020.

Sau một thời gian dài không có ca mắc mới trong cộng đồng thì đến ngày 30/11, Bộ Y tế công bố ca bệnh 1342, đó là 1 nam tiếp viên hàng không bị lây nhiễm COVID-19 trong khu cách ly. Ngày 3/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Đây được xem là hành động quyết liệt của lực lượng chức năng khi đưa ra chế tài nghiêm khắc cho người làm lây lan COVID-19 ra cộng đồng.

Tình hình COVID-19 lại trở nên phức tạp hơn khi vào những ngày cuối năm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tối 26/12, Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 ở Vĩnh Long (BN 1440), là ca nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở từ Campuchia. Sau khi điều tra, đường dây đưa người nhập cảnh trái phép bằng đường sông từ Campuchia qua khu vực biên giới huyện An Phú, tỉnh An Giang bị lộ. 7 người nhập cảnh trái phép cùng bệnh BN 1440 thì có 4 người dương tính COVID-19. Ngày 30/12, Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.