Người đưa cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó qua đời ở tuổi 102

Cụ Hoàng Thị Khìn, người trực tiếp đưa cơm cho Bác Hồ trong thời gian Người sống và làm việc tại Pác Bó (Cao Bằng) đã qua đời ở tuổi 102.

Thông tin trên được ông Triệu Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng khẳng định với PLO.

Cụ Hoàng Thị Khìn (ở giữa). Ảnh: QĐND

Cụ Hoàng Thị Khìn qua đời vào hồi 8g ngày 31-3. Sinh thời, cụ là tấm gương, là niềm tự hào của quê hương Cao Bằng. Do tuổi cao, sức yếu nên cụ đã từ trần. Lễ viếng cụ Khìn được tổ chức trọng thể vào ngày 4-4, lễ an táng tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng được tổ chức vào sáng ngày 5-4.

Căn nhà sàn cuối xóm Pác Bó của cụ Khìn trở thành nơi tiếp các đoàn khách từ khắp mọi miền của cả nước.

Cụ Hoàng Thị Khìn là người dân tộc Nùng, từng tham gia công tác hậu cần, tiếp tế, phục vụ Bác Hồ trong thời gian Người sống và làm việc tại Pác Bó.

Năm 1941, khi được phân công, 2 chị em cụ Khìn đã vào rừng đưa cơm cho Bác Hồ. Trong những lần gặp, được nghe bác Hồ kể chuyện, cụ Khìn giác ngộ và nhiệt tình tham gia hoạt động cách mạng.

