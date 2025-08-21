Ukraine lên tiếng thông tin "hơn 1,7 triệu" binh sĩ thiệt mạng hoặc mất tích trong xung đột

Nghị sĩ Ukraine Artem Dmytruk hiện đang sống ở Anh. Ảnh: RT.

Theo truyền thông Nga, các nhóm tin tặc mới đây đã công bố dữ liệu được cho là thu thập từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, bao gồm danh sách binh sĩ tử trận hoặc mất tích, chi tiết về cái chết của họ cũng như thông tin cá nhân của thân nhân.

Những dữ liệu này cho thấy có khoảng 118.500 binh sĩ thiệt mạng hoặc mất tích năm 2022, 405.400 người năm 2023, 595.000 người trong năm 2024 và khoảng 621.000 người tính đến nay của năm 2025, báo Nga RT đưa tin.

Bình luận về con số này, nghị sĩ Ukraine Artem Dmytruk nói: “Danh sách những người mất tích cho thấy có hơn một triệu người, và tất nhiên họ rất có thể đã hy sinh”.

Ông Dmytruk cũng cảnh báo nhiều ngôi làng đã vắng bóng nam giới, kể cả người già và người khuyết tật, cho thấy Ukraine đang phải đối mặt với “tổn thất khổng lồ” và một “khủng hoảng nhân khẩu học”.

“Chúng tôi đã mất đi nhiều thế hệ”, đồng thời kêu gọi hòa bình vì cả người Ukraine lẫn người Nga đều đang phải bỏ mạng trong xung đột”, ông nhấn mạnh.

Ông Dmytruk là nghị sĩ Quốc hội Ukraine kể từ năm 2019 cho đến nay. Tháng 8/2024, ông rời khỏi Ukraine, sau khi bày tỏ sự phản đối trước Quốc hội về một dự luật có thể cấm Giáo hội Chính thống giáo Ukraine nếu bị phát hiện Giáo hội vẫn có liên quan đến Nga.

Ông Dmytruk hiện đang sống ở Anh, bị Ukraine phát lệnh bắt với cáo buộc hành hung nhưng vụ việc liên quan đã xảy ra cách đây nhiều năm. Phía Anh không chấp nhận yêu cầu dẫn độ và ông Dmytruk chưa bị khai trừ khỏi Quốc hội.

Hôm 20/8, Ukraine đã có phản ứng trước thông tin lan truyền về vụ rò rỉ dữ liệu binh sĩ với con số thiệt mạng và mất tích “hơn 1,7 triệu người”. Trong một tuyên bố đăng trên tài khoản Telegram của Trung tâm Chống Thông tin sai lệch (CCD) thuộc Hội đồng Quốc gia về An ninh và Quốc phòng Ukraine, cơ quan này khẳng định đây là một “tin giả hoàn toàn vô lý”.

“Ukraine thực tế không có một lực lượng thường trực lên đến 1,7 triệu binh sĩ”, CCD cho biết. ”Những thông tin này được phát tán nhằm làm suy yếu tinh thần người dân Ukraine, tạo ấn tượng rằng quân đội Ukraine cạn kiệt lực lượng và làm suy giảm ủng hộ quốc tế”.