Tin tức 24h qua: Kỷ luật cảnh cáo nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Kỷ luật cảnh cáo nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ông Mai Văn Ninh, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 857 về xử lý kỷ luật đối với ông Mai Văn Ninh, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Văn Ninh, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Lý do trong thời gian giữ chức vụ chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa (từ tháng 8-2011 đến tháng 10-2014), ông Mai Văn Ninh chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của HĐND tỉnh và đã bị kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định ngày 31/7/2023 của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật Đảng.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 nữ lãnh đạo Công ty Xuyên Việt Oil

Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương tại trụ sở công an.

Ngày 8/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Danh tính 2 bị can gồm Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

Lộ diện kẻ chủ mưu vụ công ty bị Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang "đưa vào tầm ngắm"

Đối tượng Huỳnh Hữu Tường tại cơ quan công an

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi). Tường được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu việc lừa đảo, chiếm đoạt ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng của nhiều nạn nhân, liên quan Công ty Lộc Phúc. Đây là vụ án được thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai, trực tiếp chỉ đạo lập Ban chuyên án.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Tường điều hành mọi hoạt động của Công ty Lộc Phúc. Để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm tổng giám đốc công ty.

Từ ngày 31/8 đến nay, đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến công an tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỉ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài đối tượng Huỳnh Hữu Tường, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 22 nghi phạm là những thành phần chủ chốt của Công ty Lộc Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bé gái xinh xắn bị bỏ rơi trong đêm tối ở Hà Nội

Bé gái bị bỏ rơi tại địa phận xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: CA

Chiều 9/9, lãnh đạo UBND xã Tân Ước (huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, công an địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 2/9, anh Nguyễn Văn Đồng (trú xã Tân Ước, huyện Thanh Oai) đi làm về qua khu vực trục đường Tân Ước - Liên Châu thì phát hiện 1 bé gái khoảng 5 tuổi đang đứng khóc, mặc bộ quần áo màu xanh nõn chuối, trên tay xách 1 túi màu đỏ.

Trong túi có 7 bộ quần áo, 1 dây sữa và tờ giấy ghi dòng chữ: "Chúng tôi vì hoàn cảnh không có khả năng, không thể nuôi được cháu. Xin ai nhặt được cháu thì nuôi cháu hộ chúng tôi và dạy cháu làm người, tôi xin cảm ơn".

Khi mọi người hỏi, cháu bé không nói gì nhiều, không nhớ tên tuổi bố mẹ và địa chỉ nhà ở đâu. Hiện cháu đang được gia đình anh Đồng tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

