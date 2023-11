Tin tức 24h qua: Hành khách hoang tin, cả chuyến bay bị delay

Bắt Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Tối 8/11, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cà Mau cho biết Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã bắt tạm giam ông Tăng Gia Phong – Chánh thanh tra sở này.

“Vụ việc trên chưa được ngành chức năng thông báo đến sở nhưng tôi nghe anh em báo lại. Đồng chí Phong bị bắt do có liên quan đến sai phạm trong thời gian công tác tại Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (CDV – gọi tắt) chứ không liên quan đến cơ quan hiện nay đồng chí công tác” – vị lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau nói.

Trước khi giữ chức vụ Chánh thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, ông Phong từng làm kế toán trưởng tại CDV, Phó tổng Giám đốc CDV và được điều về làm cán bộ của Sở NN&PTNT tỉnh.

Ngày 8/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào khoảng 10h cùng ngày, tài xế N.V.H. (26 tuổi, ở Sóc Trăng) điều khiển xe cấp cứu di chuyển trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận, hướng Trung Lương – Mỹ Thuận.

Khi đi đến Km76+400 của cao tốc này, xe cứu thương bất ngờ tông vào đuôi xe CSGT đang dừng hỗ trợ một xe ô tô bị hỏng trên tuyến.

Vụ va chạm khiến 2 xe bị hư hỏng nặng, 1 người trên xe cấp cứu bị thương.

Tai nạn xảy ra khi xe cấp cứu di chuyển đi từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) về TP Cần Thơ

Theo đại diện Cục CSGT, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế H thừa nhận buồn ngủ nên không quan sát được ô tô CSGT phía trước đang bật đèn ưu tiên để dừng kiểm tra một ô tô khác.

Sau vụ tai nạn, CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế H nhưng không phát hiện vi phạm.

Hành khách hoang tin, cả chuyến bay bị delay

Ngày 8/11, Trung tâm An ninh - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý 2 hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không.

Hai hành khách tung tin có súng trên máy bay khiến chuyến bay phải tạm hoãn (ảnh minh họa)

Trước đó, tối 7/11, an ninh sân bay nhận được yêu cầu hỗ trợ từ tiếp viên chuyến bay VN186 về việc có 2 hành khách tung tin mang súng lên tàu bay. Cơ trưởng sau đó phải ra quyết định từ chối vận chuyển sau sự việc.

Sau đó, Cảng vụ Hàng không miền Trung ra quyết định áp giải 2 hành khách trên xuống khỏi tàu bay, tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay và lục soát tàu bay.

Sau nhiều giờ lục soát, lực lượng an ninh không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ.

Hai người tung tin có súng được xác định là Nguyễn Đức Tr. (SN 1993, trú huyện Tiền Hải) và Lê Xuân Q. (SN 1983, trú TP Thái Bình, cùng tỉnh Thái Bình). Hiện vụ việc đang được Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý theo quy định của Luật Hàng không.

Thông tin mới về vụ 1 ngày bấm 4 biển số xe “siêu đẹp” tại Đồng Tháp

Sáng 8/11, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an tỉnh vẫn đang điều tra, xác minh làm rõ vụ bấm 4 biển số xe “siêu đẹp” xảy ra tại huyện Cao Lãnh hồi tháng 3 năm nay.

Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp trao đổi thông tin với báo chí. Ảnh: Hòa Hội.

Theo ông Quốc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra, đưa vào tin báo tố giác tội phạm, thụ lý theo quy định của pháp luật. Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra quy trình bấm biển số xe với tinh thần kiên quyết không bao che.

Trước đó, vào tối 31/3, mạng xã hội lan truyền thông tin ngày 8/3/2023, 4 biển số xe siêu đẹp được bấm ra ở huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), gồm: 66F1-999.96, 66F1-999.97, 66F1-999.98 và một chiếc Yaz mang biển 66F1-999.99.

“Phải xác minh người đứng tên giùm, có những đối tượng liên quan ngoài tỉnh nên Giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra để đưa vào tin báo tố giác tội phạm, thụ lý theo quy định của pháp luật, làm rõ thêm”, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp từng thông tin.

