Tin tức 24h qua: Thua kiện giáo viên, huyện đề nghị tỉnh bổ sung hơn 2 tỷ để bồi thường

Thua kiện giáo viên, huyện đề nghị tỉnh bổ sung hơn 2 tỷ để bồi thường

Sau gần 6 năm gửi đơn kiện và được tòa tuyên thắng, 6 giáo viên ở huyện Krông Pắc, Đắk Lắk vẫn chưa được bồi thường.

Trước đó, vào ngày 20/1/2017, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (xã Krông Búk, huyện Krông Pắc) mời giáo viên lên ký lại hợp đồng thời vụ và mỗi người chỉ còn được nhận 1 triệu đồng/tháng. Thời điểm đó có 5 giáo viên không chấp nhận sau đó bị trường đơn phương chấm dứt hợp đồng từ tháng 8/2017.

Các thầy cô giáo đã theo vụ kiện suốt nhiều năm qua

Cùng thời điểm trên, một giáo viên Trường THCS Ea Kly, huyện Krông Pắc cũng bị nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) không đúng quy định.

Sau đó, 6 thầy cô này đã nộp đơn khởi kiện ra tòa thành 2 vụ án tranh chấp hợp đồng lao động. Trong năm 2021 và 2022, TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã xét xử tranh chấp HĐLĐ giữa nguyên đơn là 6 giáo viên và bị đơn là Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THCS Ea Kly và UBND huyện Krông Pắc.

Theo đó, HĐXX tuyên án, buộc các bị đơn liên đới trả cho 6 giáo viên hơn 1,4 tỉ đồng, cùng với tiền lãi suất.

Dù bản án đã có hiệu lực nhưng đến nay chưa được thi hành. Nhiều giáo viên phải đi làm "thợ đụng" hoặc làm nông để kiếm sống qua ngày.

Tháng 10/2023, UBND huyện Krông Pắc đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính đề nghị bổ sung hơn 2,1 tỉ đồng để chi trả cho giáo viên chấm dứt HĐLĐ tại Trường THCS Ea Kly và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Tài chính, UBND huyện Krông Pắc phải tự lo nguồn kinh phí để bồi thường.

Làm lộ đề thi tốt nghiệp môn Toán, thí sinh ở Yên Bái bị khởi tố

Công an tỉnh Yên Bái vừa phát đi thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh (SN 2002, trú tại xã Tân Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để điều tra về tội danh "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", quy định tại khoản 2 Điều 337 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn.

Quá trình điều tra xác định, ngày 28/6/2023, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tại phòng thi số 061, điểm thi trường THPT Hoàng Quốc Việt, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, sau 60 phút làm bài thi trắc nghiệm môn Toán (2/3 thời gian làm bài), Ngô Hồng Ánh dùng điện thoại di động mang vào từ trước chụp ảnh phần đề thi mà Ánh chưa làm được để gửi qua ứng dụng Messenger cho 3 người khác làm bài thi hộ.

Công an tỉnh Yên Bái cho rằng hành vi của Ánh dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi nhưng đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng thêm nhiệm vụ mới

Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1303 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Theo đó, Thủ tướng cử bà Nguyễn Minh Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thay ông Hà Kim Ngọc - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/11/2023.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng để giúp Thủ tướng chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Bắt một nghi phạm liên quan vụ hàng loạt dải phân cách đường cao tốc bị mất trộm

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã tạm giữ một người liên quan đến vụ việc dải phân cách ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị tháo dỡ, mất trộm.

Người đàn ông này bị công an bắt giữ khi đang điều khiển xe máy chở theo nhiều trụ chữ T, ống thép… là mảnh ghép của các dải phân cách bị mất trộm.

Theo ghi nhận, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ đường Mai Chí Thọ đến đường Võ Chí Công và ngược lại (thuộc phường An Phú và phường Phú Hữu) có khoảng 15 vị trí với 30 trụ và 65 ống dải phân cách bị tháo dỡ, mất trộm.

Dải phân cách bị tháo, tạo khoảng trống có thể khiến xe máy lấn vào làn ô tô

Đây là các dải phân cách giữa làn xe máy và ô tô ở đoạn đường dẫn cao tốc, được lắp bởi nhiều trụ chữ T và ống bằng chất liệu thép. Việc dải phân cách bị mất sẽ khiến xe máy có thể lấn đi vào làn ô tô, gây nguy hiểm đến an toàn giao thông.

Theo xác minh, các dải phân cách bị mất bắt đầu từ cuối tháng 10.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]