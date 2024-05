Tin tức 24h qua: Hàng loạt kỉ lục nắng nóng trong tháng 4 bị phá vỡ

Hàng loạt kỉ lục nắng nóng trong tháng 4 bị phá vỡ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2024, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Phú Yên đã xuất hiện 3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, bao gồm các đợt: 1-4/4, 12-17/4 và 19-30/4. Nhiều trạm đo ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt kỉ lục cùng thời kỳ và có nơi còn cao hơn giá trị cao nhất năm từng quan trắc được.

Nhiều nơi nắng nóng đã vượt kỉ lục trong tháng 4/2024. Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 27/4 tại Hà Nội: trạm Láng ghi nhận mức nhiệt 41,5 độ C, vượt kỉ lục cũ 39 độ C năm 2006; trạm Sơn Tây 40,4 độ C, vượt mức 37,8 độ C năm 1998 hay Hà Đông 40,5 độ C vượt 37,2 độ C ghi nhận năm 2015…

Cũng ngày 27/4, ở Phủ Lý (Hà Nam) ghi nhận mức 41,8 độ C, vượt kỉ lục cách đây 58 năm (1966) là 38,9 độ C.

Đến ngày 28/4, hàng loạt nơi tiếp tục ghi nhận nhiệt độ cao vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ như: Đông Hà (Quảng Trị) 44 độ C, vượt mức 42,1 độ C năm 1980; Lạc Sơn (Hòa Bình) 42 độ C, vượt 40,7 độ C năm 2012…

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình tại các khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tháng 4/2024 cao hơn từ 2-4 độ C, có nơi trên 4 độ C. Các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 1-3 độ C, riêng Tây Nguyên có nơi cao hơn 3 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ, ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Chiều 2/5, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 7 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ông Vương Đình Huệ trong lần cuối cùng điều hành phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 23/4. Ảnh: Media Quốc hội

Sau khi nghe trình bày báo cáo, tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau đó phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn nhân sự.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Khám xét nhà Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Phạm Minh An liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế. Gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu.

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế

Liên quan đến vụ án này, ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Mạnh Hải (SN 1977, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế); Đỗ Hữu Hải (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra làm việc với đơn vị cung cấp thiết bị lò hơi trong vụ nổ 6 người chết ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Bình Minh Việt Nam (Công ty gỗ Bình Minh, tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), cơ quan công an đã làm việc với các đơn vị liên quan, trong đó có đơn vị cung cấp, bảo hành, sửa chữa lò hơi cho công ty gỗ Bình Minh để phục vụ công tác điều tra.

Khu vực lò hơi phát nổ làm nhiều người thương vong

Công ty gỗ Bình Minh hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình. Số lao động làm việc tại công ty khoảng 200 người. Để phục vụ sản xuất, Công ty Bình Minh lắp đặt 1 lò hơi dạng ống nước, modeDZH1-1.0-M, nhãn hiệu Huawang, công suất sinh hơi 1.000kg/h.

Trong quá trình sử dụng, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30/4. Đến sáng ngày 1/5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì lò hơi phát nổ làm 6 người tử vong, 5 người bị thương, nhà xưởng hư hỏng nặng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là lỗi kỹ thuật lò hơi.

Hai anh em ngủ trên đèo Hải Vân được CSGT giúp đỡ

Ngày 2/5, Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết lực lượng CSGT đơn vị này vừa kịp thời giúp đỡ 2 người dân lỡ đường đi về quê thuận lợi.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1/5, tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc đang thực hiện nhiệm vụ tại Km 859 trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc), phát hiện 2 thanh niên gồm 1 nam và 1 nữ trong bộ dạng áo quần ướt đẫm, đang đi bộ.

CSGT hỗ trợ nhu yếu phẩm, lộ phí cho 2 người về quê.

Qua thăm hỏi được biết 2 người là Lê Anh Tuấn (SN 1999; quê quán huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và Đào Thế Phương Châm (SN 2004; quê quán TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận).

Hai người này nói rằng họ là anh em bà con. Cả 2 đều làm công nhân ở tỉnh Bình Phước và xin xe về quê nhưng khi ra tới đèo Hải Vân thì bị mời xuống vào ngày hôm trước. Trong người còn 200.000 đồng nhưng đã bị mất trộm khi nằm ngủ trên đèo Hải Vân.

Hai anh em Tuấn và Châm phải đi bộ từ đèo Hải Vân đến vị trí gặp tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc với khoảng cách gần 30 km trong tình trạng cả ngày chưa được ăn uống.

Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc sau khi biết hoàn cảnh của họ đã nhanh chóng hỗ trợ 2 em ăn uống, lộ phí đi đường và đón xe về Phú Thọ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]