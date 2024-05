Hàng loạt kỉ lục nắng nóng trong tháng 4 bị phá vỡ, tháng 5 còn gay gắt hơn

Nhiệt độ cao nhất ngày liên tiếp lập đỉnh mới

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2024, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Phú Yên đã xuất hiện 3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, bao gồm các đợt: 1-4/4, 12-17/4 và 19-30/4.

Nhiều nơi nắng nóng đã vượt kỉ lục trong tháng 4/2024. Ảnh minh họa

Đáng chú ý nhất là đợt nắng nóng từ 26-30/4 xuất hiện ở trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Phú Yên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 39-42 độ C, Trung Bộ có nơi trên 43 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 4 cũng liên tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài.

Trong tháng 4/2024, nhiều trạm đo ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt kỉ lục cùng thời kỳ và có nơi còn cao hơn giá trị cao nhất năm từng quan trắc được.

Cụ thể, ngày 27/4 tại Hà Nội: trạm Láng ghi nhận mức nhiệt 41,5 độ C, vượt kỉ lục cũ 39 độ C năm 2006; trạm Sơn Tây 40,4 độ C, vượt mức 37,8 độ C năm 1998 hay Hà Đông 40,5 độ C vượt 37,2 độ C ghi nhận năm 2015…

Cũng ngày 27/4, ở Phủ Lý (Hà Nam) ghi nhận mức 41,8 độ C, vượt kỉ lục cách đây 58 năm (1966) là 38,9 độ C.

Đến ngày 28/4, hàng loạt nơi tiếp tục ghi nhận nhiệt độ cao vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ như: Đông Hà (Quảng Trị) 44 độ C, vượt mức 42,1 độ C năm 1980; Lạc Sơn (Hòa Bình) 42 độ C, vượt 40,7 độ C năm 2012…

Đặc biệt, tại Đông Hà (Quảng Trị) và Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận nhiệt độ cao nhất 44 độ C lần lượt trong ngày 28 và 30/4. Mức nhiệt này chỉ kém 0,2 độ C so với nhiệt độ kỉ lục của Việt Nam (44,2 độ C) ghi nhận tại Tương Dương vào ngày 7/5/2023.

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình tại các khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tháng 4/2024 cao hơn từ 2-4 độ C, có nơi trên 4 độ C. Các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 1-3 độ C, riêng Tây Nguyên có nơi cao hơn 3 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 5 nắng nóng gay gắt còn xuất hiện nhiều

Tháng 5/2024, dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện nhiều hơn so với mọi năm. Ảnh minh họa

Nhận định xu thế khí hậu tháng 5/2024, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1,5-2,5 độ C, có nơi cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trong tháng tại khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn từ 5-20%, trong đó một số nơi thuộc khu Đông Bắc có lượng mưa cao hơn từ 25-30% so với TBNN; riêng phía Tây Bắc Bộ thấp hơn từ 5-15%. Các khu vực khác trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ dự báo, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh nên ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa-Phú Yên xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, tập trung trong 20 ngày đầu tháng.

Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước dự báo xuất hiện nhiều hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Tình trạng khô hạn ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn tiếp diễn; riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khô hạn có xu hướng giảm dần từ khoảng thời kỳ 10 ngày cuối tháng 5/2024.

Ngoài ra, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng gia tăng dần trong thời kỳ dự báo. Trên phạm vi toàn quốc cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

