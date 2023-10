Tin tức 24h qua: Công an thông tin về vụ gây rối tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Công an thông tin về vụ gây rối tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Rất đông người dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn tập trung phản đối thi công cảng container Long Sơn

Ngày 30/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng tại bến số 3, Dự án cảng container Long Sơn, Công an thị xã Nghi Sơn đã tiếp tục triệu tập và làm việc với một số người để làm rõ các hành vi dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn.

Trước đó, ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cao Thị Lĩnh (SN 1991; ngụ xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn).

Công an xác định Lĩnh là người cầm đầu trong việc xúi giục, kích động người dân địa phương gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, qua công tác xác minh, công an thống kê có hơn 100 trẻ em bị người xấu dụ dỗ, lôi kéo, buộc nghỉ học để tham gia tụ tập, phản đối việc xây dựng cảng container Long Sơn.

Thu giữ hàng trăm tỉ đồng của cựu chủ tịch FLC

Bị can Trịnh Văn Quyết thời điểm chưa bị khởi tố

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC); Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga (cùng là em gái ông Quyết) và Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch Tập đoàn FLC, về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, có 16 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công an đã thu giữ hơn 187 tỉ đồng là số tiền mà bị can Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên của bị can Quyết 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội.

Cơ quan điều tra cũng có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản đứng tên bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga.

Đánh bạc tại trụ sở, 4 cán bộ quản lý thị trường bị kỷ luật

Trụ sở Đội QLTT nơi 4 cán bộ tham gia đánh bạc. Ảnh: DK

Ngày 30/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long An ra thông báo, đơn vị này vừa tổ chức họp kỳ thứ 17 để xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy cơ sở Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét tính chất vi phạm liên quan vụ việc 4 cán bộ quản lý thị trường đánh bạc tại trụ sở Đội QLTT số 3 tại TP Tân An.

UBKT đã ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với 3 cán bộ QLTT và kỷ luật hình thức khiển trách đối với 1 cán bộ QLTT. Trong đó có Đội trưởng, Phó Đội trưởng, một Kiểm soát viên Đội QLTT số 3 và một kiểm soát viên Phòng Tổ chức hành chính (Cục QLTT).

Theo UBKT, 4 cán bộ này có khuyết điểm trong việc tham gia đánh bạc bằng tiền, vi phạm Quy định về những điều Đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của Đảng viên.

Xử phạt facebook "Ae xã hội Bắc - Trung - Nam"

Quản trị viên group "Ae xã hội Bắc - Trung - Nam" bị công an mời làm việc. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 30/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) – Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với ông L.Đ.N (30 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng), là quản trị viên group "Ae xã hội Bắc - Trung -Nam" về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc".

Quản trị Facebook này cũng bị xác định có hành vi "Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm".

Trước đó, phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phát hiện group Facebook "Ae xã hội Bắc - Trung -Nam" với gần 10.000 thành viên.

Trong group, nhiều bài đăng tải có nội dung lệch chuẩn, độc hại, gây ảnh hưởng đến giới trẻ. Đây là một trong những "diễn đàn" để các đối tượng giang hồ mạng đăng tải clip, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Chi tiết 8 lỗi vi phạm của Công ty Thành Bưởi

Sở GTVT TP.HCM đề xuất xử phạt 90 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải từ 1-3 tháng đối với xe Thành Bưởi.

Ngày 30/10, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết: Theo kết luận kiểm tra của Sở GTVT đối với Công ty TNHH Thành Bưởi (xe khách Thành Bưởi), Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản vi phạm hành chính với 8 hành vi vi phạm, đề xuất xử phạt với tổng số tiền là 90 triệu đồng.

Trong đó, có 2 hành vi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải từ 1-3 tháng (do vi phạm quy định để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng).

Hình thức xử phạt tiền và xử phạt bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành (sau 5 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]