Tin tức 24h qua: Công an làm việc với bạn trai của mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu

Công an làm việc với bạn trai của mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu; Tìm người đi trên 2 chuyến bay có ca nhiễm biến chủng Omicron... là những tin nóng nhất 24h qua.

Công an làm việc với bạn trai của mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu

Chiều 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, Hà Nội tiếp nhận cháu Đ.N.A. (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.

Bé A. bị 9 dị vật nghi là đinh găm vào hộp sọ.

Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới cho Công an huyện Thạch Thất. Trước khi nhập viện, bé A. từng nhiều lần nhập viện trong thời gian ngắn vì ngộ độc thuốc trừ sâu, nuốt dị vật, đau tai...

Tối 19/1, công an huyện Thạch Thất, đã bàn giao đối tượng T.H (là bạn trai của chị N.T.L - mẹ bé N.A.) cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội để làm rõ sự việc.

"Đinh tặc" dải hàng nghìn mảnh đinh hình thoi trên QL1 qua TPHCM

Chiều 18/1, trên đoạn QL1 qua dốc cầu vượt Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân, TP.HCM có rất nhiều mảnh đinh hình thoi nằm rải khắp mặt đường ở làn xe máy, và cả làn ô tô. Đa phần các mảnh đinh này còn rất mới.

Nhiều mảnh đinh hình thoi được nhân viên hút khỏi mặt đường

Nhân viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, đơn vị quản lý tuyến đường đã cho công nhân thu gom, hút đinh để người dân đi lại an toàn. Chỉ 15 phút thu gom đinh, nhân viên đã hút được gần 1kg mảnh đinh (khoảng 1 nghìn mảnh) hình thoi, trên đoạn đường dài chừng 50 mét.

Tìm người đi trên 2 chuyến bay có ca nhiễm biến chủng Omicron

Ngày 19/1, Bộ Y tế công bố 15.936 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.071.658 ca, trong đó có 1.786.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương mạnh dạn triển khai mở cửa trường học trong trạng thái bình thường mới.

Tại TPHCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa có thông báo đề nghị hành khách đi trên 2 chuyến bay có người nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron liên hệ khai báo y tế.

Tại Hà Nội, theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, thành phố sẽ không bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022 như kế hoạch ban đầu.

Tiễn đưa Trung tá hi sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình

Sáng nay 19/1, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng Liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh. Lễ viếng, lễ truy điệu được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), đưa tang và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ (Văn Điển), an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trung tá Đỗ Anh hi sinh trong quá trình làm nhiệm vụ mang tính nhân đạo của LHQ, chứ không phải hoạt động tác chiến.

Về chế độ chính sách với liệt sĩ Đỗ Anh và gia đình, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng luôn quan tâm đến chế độ chính sách với cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các đồng chí liệt sĩ. Trung tá Đỗ Anh là liệt sĩ trong thời bình và hi sinh trong khi triển khai một nhiệm vụ đặc biệt, được Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước ra quyết định. Do đó, sự hi sinh của đồng chí được sự quan tâm rất lớn.

Hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc, TPHCM có văn bản chỉ đạo khẩn

Văn phòng UBND TP HCM vừa có công văn gửi Sở GD-ĐT TP HCM, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện về đảm bảo tuân thủ công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM.

Bên cạnh đó, liên quan đến thông tin ông Phạm Thanh Nam, hiệu trưởng trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn à F0 nhưng vẫn đến trường làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức có ý kiến chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM làm rõ trách nhiệm của ông Phạm Thanh Nam, báo cáo UBND TP HCM, thực hiện trong 3 ngày làm việc.

