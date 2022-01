Tiễn đưa sĩ quan hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Thứ Tư, ngày 19/01/2022 10:57 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trung tá Đỗ Anh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Sáng nay 19-1, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng Liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh. Lễ viếng, lễ truy điệu được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), đưa tang và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ (Văn Điển), an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, làm Trưởng Ban tổ chức lễ tang.

Tham dự lễ tang, phía Việt Nam có đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ, nhân viên Cục GGHB Việt Nam và gia đình liệt sĩ. Phía quốc tế sẽ có đại diện thường trú Liên Hiệp quốc (LHQ), Chương trình phát triển LHQ (UNDP), Đại diện Liên minh châu Âu (EU), Hội chữ thập đỏ quốc tế tại Việt Nam. Ngoài ra còn có đại diện cơ quan ngoại giao và Tùy viên quốc phòng các nước ký bản ghi nhớ hợp tác với Việt Nam (Trung Quốc, Mỹ, Nga, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Ấn Độ); Tùy viên Quốc phòng các nước ASEAN.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, cho biết Trung tá Đỗ Anh là một cán bộ xuất sắc của Cục. "Đồng chí có thời gian chuẩn bị và được huấn luyện đào tạo rất cơ bản. Sự mất mát của đồng chí là một tổn thất rất to lớn, khi chúng ta đang triển khai thêm các nhiệm vụ GGHB"- Thiếu tướng Phụng chia sẻ.

Theo người đứng đầu Cục GGHB Việt Nam, đây là tổn thất lớn nhất trong 8 năm qua, kể từ khi chúng ta tham gia các lực lượng GGHB của LHQ. Sự mất mát này là tổn thất của quân đội, của cục, của gia đình, đồng thời cũng là một sự tổn thất của đất nước chúng ta. Khi chúng ta đang có những người con ưu tú, tham gia vào các hoạt động GGHB mang tính nhân đạo, nhân văn cao cả.

"Sự đóng góp này của Việt Nam tiếp tục được thế giới ghi nhận và đánh giá rất cao"- Thiếu tướng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết suốt từ năm 1948 đến nay, LHQ đã thành lập nhiều phái bộ. Dù mới chỉ tham gia được 8 năm, nhưng Việt Nam đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

Thời điểm này, chúng ta đang mở rộng các hoạt động tại các phái bộ ở Trung Phi, ở Nam Sudan. Chúng ta chuẩn bị đưa đội ngũ công binh đi các phái bộ, bên cạnh các bệnh viện dã chiến. Sự hi sinh của Trung tá Đỗ Anh cũng là một đóng góp to lớn nữa của đất nước chúng ta với mục tiêu lớn của LHQ là duy trì nền ổn định, hòa bình của các nước châu Phi.

"Trung tá Đỗ Anh rất trẻ, đã làm việc hết mình và đã hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi rất ấn tượng khi ngài Phó Tổng Thư ký LHQ đã trực tiếp có thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội để bày tỏ sự tiếc thương với sự hi sinh của đồng chí Đỗ Anh. Lãnh đạo Phái bộ và LHQ cũng đã có những sự quan tâm rất chu đáo trong quá trình cứu chữa, bảo quản thi hài và đưa thi hài đồng chí Đỗ Anh về đất mẹ Việt Nam.

Việc này thôi thúc chúng tôi tiếp tục sự nghiệp mà Trung tá Đỗ Anh còn đang dang dở, tiếp tục đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động GGHB hơn nữa, để thể hiện Việt Nam là quốc gia thành viên của LHQ, có trách nhiệm đóng góp trong các nhiệm vụ chung"- Thiếu tướng Phụng cho biết.

Về môi trường làm việc ở nước bạn nơi Trung tá Đỗ Anh công tác, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết các Phái bộ của LHQ tại Trung Phi đều có những khó khăn riêng. Đầu tiên phải nói đến khó khăn về khí hậu, thời tiết, bệnh dịch tràn lan. Biến chủng Omicron xuất phát từ châu Phi; HIV, một số các dịch bệnh khác như vàng da... đều tràn lan ở châu Phi. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng về y tế tương đối kém cỏi. Điều kiện sinh hoạt của cán bộ sĩ quan của chúng ta ở bên đó hoàn toàn khác biệt với điều kiện sinh hoạt ở trong nước, luôn luôn có những trở ngại.

Ở khu vực đó không còn chiến sự nữa, bởi đã có các thỏa ước hòa bình giữa các phe phái. Nhưng những sự thù hận và xung độ nhỏ lẻ, kể cả xung đột vũ trang vẫn còn.

Trung tá Đỗ Anh hi sinh trong quá trình làm nhiệm vụ mang tính nhân đạo của LHQ, chứ không phải hoạt động tác chiến.

Về chế độ chính sách với liệt sĩ Đỗ Anh và gia đình, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng luôn quan tâm đến chế độ chính sách với cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các đồng chí liệt sĩ. Trung tá Đỗ Anh là liệt sĩ trong thời bình và hi sinh trong khi triển khai một nhiệm vụ đặc biệt, được Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước ra quyết định. Do đó, sự hi sinh của đồng chí được sự quan tâm rất lớn.

"Đồng chí Đỗ Anh khi mất đi là Thiếu tá. Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã truy phong Trung tá cho đồng chí. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận liệt sĩ cho đồng chí Đỗ Anh. Chủ tịch nước ký quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho đồng chí. Bên cạnh đó là hàng loạt chính sách khác để đảm bảo cho hậu phương, gia đình.

Ngoài ra, chúng ta cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Phái bộ, LHQ với sự hi sinh trong quá trình làm nhiệm vụ của đồng chí Đỗ Anh. Tôi cho rằng chính sách đãi ngộ với trường hợp hi sinh của Trung tá Đỗ Anh là rất lớn. Tuy nhiên, phải nói rằng sự mất mát về con người, mất đi một cán bộ quả cảm như đồng chí Đỗ Anh là một thiệt thòi rất lớn với Cục GGHB Việt Nam và quân đội chúng ta"- Thiếu tướng Phụng chia sẻ.

Liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh sinh ngày 25-10-1983 tại Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Trung tá Đỗ Anh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Trợ lý Phái bộ, Phòng Công tác địa bàn, Cục GGHB Việt Nam. Năm 2021, Trung tá Đỗ Anh được Chủ tịch nước và Bộ trưởng Quốc phòng cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi. Trung tá Đỗ Anh đã hy sinh vào hồi 6 giờ ngày 6-1 (tức 10 giờ ngày 6-1, giờ Việt Nam) tại Bệnh viện dã chiến cấp 3 của LHQ, Nakasero, Kampala, Uganda. Ngày 8-1, Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) đã phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trực tuyến lễ truy điệu liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh. Ngày 15-1, Cục GGHB Việt Nam đã tổ chức lễ đón thi hài của liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh từ phía LHQ. Với công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và Quân đội, cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình LHQ, sĩ quan gìn giữ hòa bình Đỗ Anh đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công, Bộ Quốc phòng đã truy thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá.

Những hình ảnh trong Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng Liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh:

Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/tien-dua-si-quan-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-gin-giu-hoa-binh-lien-hie...Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/tien-dua-si-quan-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-gin-giu-hoa-binh-lien-hiep-quoc-2022011910332182.htm