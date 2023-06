Tin tức 24h qua: Cô gái vừa rời đi, cây ATM liền nhả ra 37 triệu đồng

Cô gái vừa rời đi, cây ATM liền nhả ra 37 triệu đồng

Lực lượng công an tới ngân hàng để xác minh.​​​​

Công an phường 1, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Quân đội để xác minh, truy tìm chủ nhân số tiền 37 triệu đồng tại một trụ ATM để trả lại.

Trước đó, chiều 24/6, Công an phường 1, TP Bảo Lộc tiếp nhận số tiền trên từ ông Đỗ Thành Nhơn (ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc) tới bàn giao, đồng thời đề nghị lực lượng công an tìm chủ nhân của số tiền này để trả lại.

Theo trình bày của ông Nhơn, khi ông vừa bấm lệnh để thực hiện giao dịch chuyển tiền mặt vào tài khoản thì nghe tiếng máy ATM đếm rồi trả tiền ra khay. Do không phải tiền của mình, ông Nhơn đã đem số tiền này tới cơ quan công an giao nộp.

Ông Nhơn cho biết, trước khi ông vào trụ ATM để thực hiện giao dịch thì một cô gái khoảng 25-30 tuổi đi từ trụ ATM này ra. Ông Nhơn vừa bấm lệnh để thực hiện nộp tiền vào trụ ATM thì 37 triệu đồng từ cây ATM này nhả ra trong khi số tiền ông đi nộp thì vẫn còn trong tay ông.

Tạm giữ hình sự 3 công an bắn chết dê của dân

Con dê được lấy từ trong ô tô ra

Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) về tội “Trộm cắp tài sản”.

3 công an vi phạm gồm: đại uý Nguyễn Văn Nhân, thượng uý Bùi Đình Việt và thượng uý Bùi Tiến Tùng.

Theo Công an Hà Nội, vào trưa 26/6, 3 cán bộ công an đi ô tô con, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, để bắn chim.

Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Mỹ Đức điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa.

Từ 1/7, Hà Nội tang giá nước sạch

UBND TP Hà Nội vừa thông tin về việc điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt. Đáng chú ý, từ đầu năm 2024, giá nước sạch tăng lên mức 8.500 đồng/m3.

Theo phương án Sở Tài chính Hà Nội vừa gửi UBND TP Hà Nội tờ trình phương án dự kiến sẽ tăng giá nước sinh hoạt tại thủ đô từ ngày 1/7/2023; đến ngày 1/1/2024, giá nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng.

Cụ thể, giá nước mới dự kiến điều chỉnh từ 1/7 tới đây như sau:

Phương án điều chỉnh giá nước của UBND TP Hà Nội từ 1/7/2023

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP là xuất phát từ những nhu cầu cấp thiết thực tế, phù hợp với chủ trương của nhà nước về đẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ nước sạch và chủ trương xã hội hóa công tác sản xuất kinh doanh nước sạch.

2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hạ Long, nghi bị sét đánh

Hiện trường vụ việc

Ngày 27/6, lãnh đạo UBND phường Hà Lầm, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong trong một ngôi nhà trên địa bàn phường.

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngôi nhà tại tổ 4, khu 2, phường Hà Lầm xảy ra hoả hoạn nên báo lực lượng chức năng. Khi người dân và lực lượng cứu hộ phá cửa vào thì phát hiện có 2 thi thể tại tầng 1.

Trên tầng 2 của ngôi nhà còn có 3 trẻ em, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn.

Lãnh đạo UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn phường Hà Lầm có mưa, sét. Sét đánh khiến ngôi nhà trên tổ 4 xảy ra hoả hoạn.

Đang nằm ngủ, người phụ nữ run rẩy khi phát hiện 3 thanh niên đứng trước mặt

3 đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngày 27/6, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang tạm giữ các đối tượng gồm: Vũ Minh Hiếu (SN 1997), Dương Văn Vũ (SN 2003), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2000) 3 cùng trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn tiếp nhận tin báo của chị N.T.H. (SN 1997, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) về việc, nửa đêm đang nằm ngủ tại nhà riêng, chị run rẩy khi bị 3 thanh niên đột nhập, dùng gậy đánh đập bắt đưa tiền. Khi không được đáp ứng yêu cầu, các đối tượng đã lấy đi chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 của chị H rồi tẩu thoát.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác minh, bắt giữ 3 đối tượng nêu trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

