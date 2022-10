Tin tức 24h qua: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Tân Việt đột ngột qua đời

Thứ Sáu, ngày 07/10/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Tân Việt đột ngột qua đời, Ô tô tiền tỷ bị thiêu rụi, chủ nhân nghi ngờ trả thù… nhầm… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Tân Việt đột ngột qua đời

Ông Nguyễn Tiến Thành

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa đột ngột qua đời khi mới 50 tuổi. Thông tin ban đầu được cho là đột quỵ tại nhà.

Ông Nguyễn Tiến Thành sinh 1973 (quê Hải Dương), ngụ quận Bình Tân, TP HCM. Ông giữ chức tổng giám đốc TVSI từ 1/2016, đến tháng 5/2019 ông đảm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán này.

Ngoài ra, ông Thành còn là thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ 4/2017.

Ông Thành gắn bó với TVSI từ năm 2007 với vị trí Giám đốc dịch vụ chứng khoán, sau đó làm phó tổng giám đốc. Trước khi làm việc tại TVSI, ông Thành làm trưởng phòng bên Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Bác kháng cáo của cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM và nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Chiều 7/10, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên án đối với kháng cáo của 4 bị cáo trong vụ án hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP HCM) gây thiệt hại cho nhà nước 186 tỉ đồng.

Phiên tòa phúc thẩm vụ sai phạm trong hoán đổi “đất vàng” 57 Cao Thắng, 185 Hai Bà Trưng, quận 3, TPHCM

HĐXX phúc thẩm xác định bản án sơ thẩm 5 năm tù với cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài; bản án 4 năm tù với ông Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở VH-TT&DL TPHCM) là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Với ông Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó giám đốc Sở TN&MT TPHCM), theo HĐXX, cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Nhàn 4 năm 6 tháng tù là quá nghiêm khắc, chưa có sự phân hoá vai trò, chưa xem xét hết tình tiết giảm nhẹ. Tòa phúc thẩm tuyên giảm cho ông Nhàn còn 3 năm tù.

Vẫn theo HĐXX phúc thẩm, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (cựu Giám đốc Cty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) đã thế chấp khu đất 57 Cao Thắng cho Agribank nhưng vẫn dùng tài sản này để hoán đổi. Sau khi hoán đổi, bị cáo Diệp dùng tài sản 185 Hai Bà Trưng đi thế chấp cho ngân hàng khác để vay tiền, gây thất thoát 186 tỷ đồng.

Mặc khác, bà Diệp cho rằng tài sản 57 Cao Thắng không thế chấp cho Agribank, các tài liệu thế chấp là giả mạo. Tuy nhiên, HĐXX khẳng định cơ quan tố tụng đã giám định chữ ký tại hợp đồng công chứng, hợp đồng thế chấp tài sản là của bị cáo Diệp.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm xác định bị cáo Diệp kêu oan là không có căn cứ. Bản án sơ thẩm kết luận bị cáo tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội, không oan sai.

4 người trọng thương trong vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết giờ ra sao?

Karaoke An Phú nơi xảy ra hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 7/10, thông tin từ Sở Y tế Bình Dương cho biết, 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở TP Thuận An đã khỏi bệnh, xuất viện.

Vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, 17 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng (3 nữ, 1 nam). Họ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Đa khoa An Phú. Sau một tháng điều trị, các bệnh nhân đã khỏe và được xuất viện.

Vụ cháy kinh hoàng trên xảy ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 6-9. Nguyên nhân xảy ra cháy được xác định là do chập điện.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú.

Ô tô tiền tỷ bị thiêu rụi, chủ nhân nghi ngờ trả thù… nhầm

Ngày 7/10, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM lấy lời khai với Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long (cùng 17 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.

Long và Đạt mang theo chất lỏng gây cháy, phóng hỏa, đốt ô tô ở Bình Chánh. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, rạng sáng 5/10, Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo về việc có hai nam thanh niên đổ chất lỏng lên ô tô và châm lửa đốt. Vụ việc khiến chiếc xe trị giá ước tính một tỉ đồng bị cháy rụi, một ô tô gần đó cũng bị cháy xém.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bình Chánh đã bắt được Đạt và Long. Cả hai khai nhận được một người tên Bảy thuê với giá 5 triệu đồng để đến đốt xe.

Hiện công an đang xác định danh tính, truy bắt với người tên Bảy này.

Chiếc xe bị cháy rụi. Ảnh: HT

Chiếc xe này là của gia đình chị NTMA (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Chị A cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đến trưa cùng ngày, một người bạn thân làm ăn chung với chồng chị nhận được tin nhắn với nội dung đốt xe và đe dọa tính mạng.

“Chúng tôi không biết có sự nhầm lẫn nào hay không vì gia đình tôi kinh doanh không có xích mích, thù hằn hay nợ nần ai” – chị A nói.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-chu-tich-h-qt-kiem-tong-giam-oc-cong-ty-chung-khoan-t...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-chu-tich-h-qt-kiem-tong-giam-oc-cong-ty-chung-khoan-tan-viet-ot-ngot-qua-oi-a573640.html