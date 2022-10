Bắt 2 thanh niên nghi được thuê đốt ô tô ở Bình Chánh giá 5 triệu

Công an TP.HCM nhanh chóng bắt được hai nam thanh niên phóng hỏa đốt ô tô trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Ngày 7-10, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM lấy lời khai với Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long (cùng 17 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đây là hai người đã đổ xăng, phóng hỏa, đốt chiếc ô tô trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh mà PLO đã đưa tin.

Long (bên trái) và Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, rạng sáng 5-10, Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo về việc tại địa chỉ tổ 14, ấp 6 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) có hai nam thanh niên dùng chất lỏng, đổ lên ô tô và châm lửa đốt.

Vụ việc khiến chiếc xe trị giá ước tính một tỉ đồng bị cháy rụi, một ô tô gần đó cũng bị cháy xém.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng PC02, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn nghiệp vụ có liên quan khẩn trương xác định, truy bắt kẻ gây án.

Long và Đạt mang theo chất lỏng gây cháy, phóng hỏa, đốt ô tô ở Bình Chánh. Ảnh chụp từ clip

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bình Chánh đã bắt được Đạt và Long. Cả hai khai nhận được một người tên Bảy thuê với giá 5 triệu đồng để đến đốt xe.

Hiện công an đang xác định danh tính, truy bắt với người tên Bảy này.

Chiếc xe này là của gia đình chị NTMA (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Theo chị A, rạng sáng 5-10, khi đang ngủ trong nhà tại con hẻm trên đường Vĩnh Lộc thì nghe tiếng động ở ngoài đường.

Chiếc xe bốc cháy dữ dội. Ảnh chụp từ clip

Chị A nghi ngờ nên mở camera trên điện thoại quan sát thì phát hiện ô tô để bên ngoài đang bốc cháy dữ dội. Nạn nhân đã hô hoán cho người nhà biết và gọi báo cơ quan chức năng.

Gia đình chị A kiểm tra camera an ninh phát hiện lúc 1 giờ 41 phút cùng ngày, có hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy vào hẻm, dừng lại gần chiếc xe.

Một người tay cầm bình nhựa xuống xe, tiếp cận rồi đổ chất lỏng nghi xăng lên ô tô của chị A rồi châm lửa đốt. Trước khi rời đi, những người này còn chụp hình xe đang cháy.

Lửa sau đó lan rộng khắp xe. Ảnh: HT

Chị A cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc đến trưa cùng ngày, một người bạn thân làm ăn chung với chồng mình nhận được tin nhắn với nội dung đốt xe và đe dọa tính mạng.

Chiếc xe bị cháy rụi. Ảnh: HT

“Chúng tôi không biết có sự nhầm lẫn nào hay không vì gia đình tôi kinh doanh không có xích mích, thù hằn hay nợ nần ai” – chị A nói.

