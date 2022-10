Biển Đông khả năng xuất hiện bão, miền Trung mưa to vào tuần tới

Thứ Sáu, ngày 07/10/2022 17:12 PM (GMT+7) Chia sẻ

Không khí lạnh tràn về khiến miền Trung có mưa lớn. Trong khi đó, trên Biển Đông có khả năng hình thành một áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong những ngày tới.

Theo ông Vũ Tuấn Anh – Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, trong 10 ngày tới (7-17/10) có một số loại hình thiên tai khả năng ảnh hưởng đến đất liền cũng như vùng biển nước ta.

Biển Đông có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới. Ảnh minh họa

Cụ thể, khoảng ngày 9/10, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9/10, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19-21 độ C.

Từ chiều tối ngày 9/10, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,5-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông hoạt động mạnh nên từ đêm 8/10 đến sáng ngày 10/10, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 9-12/10, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 350mm. Cần lưu ý ở những khu vực xảy ra mưa lớn nói trên có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ông Vũ Tuấn Anh – Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Bên cạnh đó, ông Tuấn Anh cho biết thêm, khoảng thời gian từ ngày 11-17/10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động và hình thành áp thấp nhiệt đới/bão với xác suất xảy ra áp thấp nhiệt đới khoảng 50-60%, bão khoảng 25-30%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia sẽ theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên để người dân và cơ quan chức năng nắm được.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bien-ong-kha-nang-xuat-hien-bao-mien-trung-mua-to-vao-tuan-toi-a57361...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bien-ong-kha-nang-xuat-hien-bao-mien-trung-mua-to-vao-tuan-toi-a573616.html