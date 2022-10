[Infographic] Đại án "chuyến bay giải cứu": Số người bị bắt tăng dần

"Chuyến bay giải cứu" thực hiện từ tháng 12-2020, tổ công tác thực hiện chuyến bay gồm: Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải. Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD. Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua. Có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỉ đồng.