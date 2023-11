Tin tức 24h qua: Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn sau vài phút ra trước cổng nhà

Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn sau vài phút ra trước cổng nhà

Nhiều người tập trung khu vực nhà chị Huyền để hỗ trợ tìm kiếm cháu Phúc A.

Ngày 30/11, ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương và cơ quan công an đang cùng gia đình tìm kiếm một cháu bé 2 tuổi mất tích 1 ngày trước.

Theo chị Lê Thị Huyền (SN 1993, trú tại phường Quỳnh Xuân), vào khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng chị đi làm nên con trai là Đoàn Phúc A (2 tuổi) ở nhà cùng bà. Thời điểm này, thấy anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà nên cháu A đi theo, nhưng sau đó mất tích.

Chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân. Cơ quan công an và gia đình tìm kiếm, trích xuất các camera khu vực xung quanh, tuy nhiên vẫn không thấy được hình ảnh cháu bé.

Trong đêm 29/11, cả trăm người cùng đến giúp gia đình chị Huyền tìm kiếm cháu bé nhưng vẫn chưa có kết quả.

Bắt Chủ tịch Công ty LDG

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG) về tội "Lừa dối khách hàng".

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

Trước đó tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra, làm rõ.

Lý do Hà Nội xuất hiện sương mù dày đặc, nhiều nhà cao tầng như “mất hút”

Landmark 72 - toà nhà cao nhất Hà Nội chìm trong lớp sương mù.

Những ngày gần đây, Hà Nội liên tiếp xuất hiện sương mù dày đặc. Nhiều tòa nhà cao tầng như "biến mất" trong bầu không khí mờ mịt.

Chỉ số quan trắc không khí trên Cổng thông tin điện tử TP.Hà Nội cho thấy, chỉ số chất lượng không khí (AQI) nhiều địa điểm ở các quận nội thành Hà Nội vào hôm nay đang ở mức kém (mức vàng) như Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa, thậm chí chất lượng không khí ở mức xấu (màu đỏ) như ở quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Bắc Từ Liêm.

Với chất lượng không khí như trên, nhóm người bình thường có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng… nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời. Đối với học sinh, có thể hoạt động bên ngoài, nhưng nên giảm bớt việc tập thể dục kéo dài.

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho biết: Hà Nội và miền Bắc đang trong mùa ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất năm, thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm, đợt ô nhiễm không khí đang diễn ra, có nhiều nguyên nhân nhưng điển hình nhất là bởi giao thông, công nghiệp, xây dựng và các hoạt động dân sinh.

Ăn cơm trưa hết 270 ngàn đồng, thực khách chuyển khoản nhầm 270 triệu đồng

Nhà hàng nơi vị khách ăn cơm trưa hôm 24/11

Tối 30/11, anh Hoàng Hiệp ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, anh đã liên hệ được với vị khách chuyển nhầm 270 nghìn đồng thành 270 triệu đồng.

“Chị khách hàng này ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Tôi đã hẹn chị ấy mai ra Công an phường Lam Sơn để kiểm tra lại thông tin và ra ngân hàng để chuyển khoản trả lại tiền”, anh Hiệp nói.

Theo anh Hiệp, sau khi anh đăng tải thông tin lên mạng xã hội và thông qua báo chí, chị khách hàng đã đọc được và liên hệ với anh. Theo chị khách chia sẻ, do nhiều việc nên khi chuyển khoản xong cũng không để ý tiền trong tài khoản.

Trước đó, vào trưa 24/11, một vị khách tới ăn cơm tại nhà hàng L.N. của gia đình anh Hiệp ở phường Lam Sơn. Bữa ăn trưa hết 270 ngàn đồng, thế nhưng lúc thanh toán, vị khách này đã chuyển nhầm số tiền lên tới 270 triệu đồng (chuyển quá 269.730.000 đồng).

Lúc nhà hàng phát hiện việc chuyển nhầm thì vị khách đã rời khỏi quán.

Công an tỉnh Lạng Sơn lên tiếng về thông tin kẹo bán ở cổng trường chứa chất ma túy

Thông tin lan truyền trên mạng.

Ngày 30/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về loại kẹo được bán tại các cổng trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, sau khi được test nhanh phát hiện có chất ma túy.

Trước thông tin trên, tối 30/11, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về các gói kẹo được bày bán trước cổng trường học trên địa bàn có chứa chất ma túy là chưa chính xác.

“Có việc công an thu giữ kẹo được bán trước cổng trường học nhưng chúng tôi chưa khẳng định trong kẹo có ma túy”, vị này nói và cho biết, hiện công an vẫn đang đợi kết quả giám định loại kẹo thu giữ trên. Sau khi có kết quả công an sẽ thông tin.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho hay, clip được lan truyền do một người phụ nữ quay, rồi gửi cho mọi người, đơn vị đang cho kiểm điểm.

Thêm 6 đối tượng liên quan vụ khủng bố tại Đắk Lắk bị truy nã đặc biệt

6 đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt liên quan đến vụ khủng bố hôm 11/6.

Ngày 30/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 đối tượng liên quan đến vụ khủng bố vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin vào ngày 11/6/2023, làm 9 người chết và 2 người bị thương.

Tất cả 6 đối tượng trên cùng bị truy tố về tội “Khủng bố”.

Đây là các đối tượng đang lẩn trốn, không có mặt tại địa phương. Các đối tượng này đã thường xuyên đưa ra các thông tin bịa đặt, vu khống chính quyền Nhà nước Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo, cướp đất đai,… nhằm mục đích kích động một số người đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin tham gia các tổ chức của chúng để thực hiện các hoạt động chống phá.

