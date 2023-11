Xôn xao thông tin kẹo bán ở cổng trường chứa chất ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn nói gì?

Ngày 30/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về loại kẹo được bán tại các cổng trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, sau khi được test nhanh phát hiện có chất ma túy.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Thu giữ hàng trăm gói kẹo trẻ em có chứa chất ma túy bán ngay cổng trường tiểu học tại Lạng Sơn.

Công an Lạng Sơn vừa thu giữ nhiều gói đồ ăn vặt sắc màu như trong ảnh. Những gói này được bày bán trước các cổng trường cấp 1, cấp 2 tại TP Lạng Sơn với giá từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng.

Test nhanh tất cả những gói này đều dương tính với ma túy. Người bán khai là không biết gì cả”.

Đi kèm thông tin là hình ảnh loại kẹo có màu sắc bắt mắt, nhiều chữ tiếng nước ngoài.

Thông tin lan truyền trên mạng.

Sau khi thông tin kèm hình ảnh được đăng tải đã thu hút sự theo dõi của cư dân mạng. Đa số đều tỏ ra hoang mang và mong cơ quan chức năng làm rõ thông tin.

Trước thông tin trên, tối 30/11, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về các gói kẹo được bày bán trước cổng trường học trên địa bàn có chứa chất ma túy là chưa chính xác.

“Có việc công an thu giữ kẹo được bán trước cổng trường học nhưng chúng tôi chưa khẳng định trong kẹo có ma túy”, vị này nói và cho biết, hiện công an vẫn đang đợi kết quả giám định loại kẹo thu giữ trên. Sau khi có kết quả công an sẽ thông tin.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho hay, clip được lan truyền do một người phụ nữ quay, rồi gửi cho mọi người, đơn vị đang cho kiểm điểm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]