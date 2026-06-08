Tin mưa lớn từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (8/6), đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến đến Quảng Trị nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Từ chiều tối nay, miền Bắc hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió mực 5.000m, Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang chuyển mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ trên 250mm. Đây cũng là tâm điểm của đợt mưa lớn diện rộng này. Các địa phương này đề phòng hiện tượng lũ quét và trượt lở đất.

Thanh Hóa và Nghệ An cũng hứng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6, các nơi khác của Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa dông sau những ngày nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 9/6, trong khi các khu vực trên hứng mưa lớn thì dải đất từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Từ 10/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Trung Bộ, mưa lớn cũng giảm dần tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay, Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm trời chuyển mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Đêm trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai (9/6), Hà Nội duy trì hình thái mát mẻ, trời nhiều mây, có mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất giảm mạnh còn 29°C, nhiệt độ thấp nhất 24°C.

Ngày 10-11/6, mặc dù mưa rào còn bao trùm khu vực này nhưng nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng, cao nhất 31°C, thấp nhất dao động 25-27°C.

Sang ngày 12/6, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhanh lên mức tiệm cận nắng nóng 34°C khiến không khí oi bức, ngột ngạt trở lại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26°C.

Từ 13-15/6, khu vực này tiếp tục tăng nhiệt, trời nắng nóng trở lại. Nhiệt độ cao nhất 36°C, thấp nhất dao động 28-30°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo, Hà Nội nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.